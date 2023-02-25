Полиция Латвии конфисковала более 120 тысяч долларов у очередной фигурантки дела Магнитского

Полиция Латвии сообщила о конфискации 122 757 евро, которые лежали на счету белизской компании Asti Services Ltd в латвийском банке. По данным правоохранительных органов, эти средства были нажиты преступным путем: они поступили на счет компании от продажи яхты Crystal Princess в 2015 году.

Согласно полицейскому отчету, бенефициарная владелица компании — «жена политического деятеля Российской Федерации» — не смогла доказать легальное происхождение яхты, купленной в 2008 году за 1 млн евро.

По данным расследования OCCRP, компания Asti Services Ltd некогда принадлежала депутату Госдумы Владимиру Стальмахову, который умер в 2011, а затем его вдове Оксане Стальмаховой. Адрес компании, указанный в регистрационных документах на яхту, совпадает с адресом НПО «Космос» в Москве, вице-президентом которого был покойный депутат.

Asti Services Ltd получила 3,1 млн евро от двух компаний ключевого персонажа дела Магнитского Дмитрия Клюева — Альтем Инвест и Зибар Менеджмент — в качестве арендных платежей за яхту. Сравнение этих арендных платежей с платежами за аналогичные яхты показало, что речь идет именно об отмывании денег, а не о нормальных трансакциях.

В 2008 году Asti Services приобрела яхту у немецкой фирмы Terra Trade & Consulting GmbH. Компания также приобрела многоквартирный дом в Черногории в 2010 году за 1,1 млн евро.

С делом Магнитского яхту связывают не только два этих платежа. Покупку яхты от имени Asti Services осуществлял некий Евгений Сенокосов, который работал на Клюева: он получил 94 тысячи долларов от клюевских фирм Альтем Инвест и Зибар Менеджмент в качестве командировочных. Он же выступал в качестве агента по покупке многоквартирного дома.