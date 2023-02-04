Фигурант дела Магнитского помог себя разоблачить

Важная веха в деле Сергея Магнитского: Конституционный суд Латвии подтвердил факт конфискации имущества Артема Зуева, одного из бенефициаров преступной схемы, расследованной Магнитским. Суд поддержал правоохранительные органы, которые сочли, что это имущество было нажито преступным путем.

Сергей Магнитский, раскрывший хищения из госбюджета на сотни миллионов долларов, в 2009 году был убит в московском СИЗО. Напомним, что одним из бенефициаров раскрытой Магнитским схемы был партнер фирмы Quorum Debt Management Group Артем Зуев, совладелец «Универсального Банка Сбережений», через который проходила основная масса украденного. Недавно Зуев обратился с иском к московской редакции «Новой газеты», требуя опровергнуть тезисы статьи «Деньги плохо мыли», в частности, утверждение о конфискации латвийской квартиры Зуева, нажитой преступным путем. Однако сейчас мы получили дополнительные доказательства того, что латвийская собственность Зуева была конфискована по основаниям, связанным с преступной деятельностью.

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Удивительно, но именно сам Зуев обратился в Конституционный суд Латвии, благодаря чему информация о конфискации стала публичной. Поводом для обращения стало то, что, согласно латвийскому законодательству, решение о конфискации, принятое Рижским окружным судом (второй инстанцией), является окончательным, и его невозможно оспорить в вышестоящем суде. Это, по мнению господина Зуева, нарушает его конституционное право на справедливый судебный процесс.



Конституционный суд Латвии признал допустимой жалобу Артема Зуева. Однако в своем решении по поводу допустимости жалобы он указал, что имущество заявителя было признано добытым преступным путем и конфисковано в пользу государства.



Важность этого решения трудно переоценить. Перед нами внятный официально опубликованный судебный акт, в котором черным по белому написано, что недвижимость была, что она приобретена на нечестно нажитые средства и что она конфискована. И всё это благодаря юридической активности самого Зуева, категорически оспаривающего эти обстоятельства в России.

В настоящее время КС Латвии решением от 31 января 2023 года приостановил производство по делу и обратился в Суд Европейского союза за консультацией. В частности, КС запрашивает мнение Европейского суда по поводу того, соответствует ли Хартии Европейского Союза об основных правах тот факт, что решение о конфискации преступно нажитого имущества, принятое во второй инстанции, невозможно оспорить.

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