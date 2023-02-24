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Журналисты подтвердили гибель 15,1 тысячи россиян за год войны в Украине. Это больше, чем СССР потерял в Афганистане за 9 лет

За год войны в Украине погибли по меньшей мере 15 136 российских военных. К такому выводу пришли журналисты «Медиазоны» и Русской службы «Би-би-си», проанализировав данные из открытых источников.

Вместе с командой волонтеров журналисты собирают информацию о гибели солдат из постов родственников, новостей в местных СМИ и официальных заявлений региональных властей. Реальное число погибших может быть больше.

Среди более 15 тысяч погибших российских солдат как минимум 1 214 — мобилизованные. Также журналистам удалось подтвердить гибель 588 бойцов ЧВК «Вагнер» и 1 310 бывших заключенных.

С 24 февраля на войне в Украине погибли более 1800 офицеров. 199 из них — в звании от подполковника и выше, подсчитали журналисты.

Как отмечает «Медиазона», количество потерь в рядах российской армии за год войны превышает официальное число жертв Афганской войны. По официальным данным за девять лет, с 25 декабря 1979 года по 15 февраля 1989, Советский Союз потерял в Афганистане 15 051 человека.

В последний раз Минобороны РФ отчитывалось о потерях российской армии в сентябре прошлого года. «Наши потери на сегодняшний день погибшими 5 937 человек», — заявил тогда министр обороны Сергей Шойгу.

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