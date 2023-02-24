«Важные истории» нашли детей из Мариуполя, которые были на сцене во время митинга-концерта в Лужниках 22 февраля. Об этом сообщается на сайте издания.

Фото: кадр из трансляции концерта в Лужниках

На мероприятии выступил доброволец из Челябинска Юрий Гагарин с позывным Ангел. Ведущие представили его как «спасателя 367 детей из Мариуполя». Журналисты обнаружили, что некоторые дети, которые вместе с ним были на сцене — действительно пережили блокаду и оккупацию Мариуполя. Издание нашло семью 15-летней Ани Науменко, которая сказала со сцены: «Спасибо дяде Юре за то, что он меня, мою сестру и сотни тысяч детей спас с Мариуполя». Ее младшая сестра Каролина стояла рядом и закрывала уши от громких звуков. Маму девочек убило осколками в Мариуполе в апреле 2022 года, пишут «Важные истории».

Скриншот: «Важные истории»

Также у девочек есть младший брат Даниил. Что с ним сейчас — неизвестно. Знакомые семьи рассказали журналистам, что у их матери Ольги Науменко «регулярно изымали детей, но потом возвращали». Так, старшая дочь Аня провела детство в детском доме — в соцсетях на страницах ее воспитателей можно найти фотографии девочки в учреждении до 2015 года. Как сообщили очевидцы в разговоре с «Важными историями», Ольга погибла в первых числах апреля — ее ее убило осколками недалеко от 4-й больницы Мариуполя. Ее похоронили прямо на территории больницы. После этого детей вывезли «на эвакуацию» из здания администрации Левобережного района, где они прятались от обстрелов. На сцене справа от Гагарина в черной шапке и серой куртке стоит 10-летний Костя Ващишин. По данным издания, вся его семья выжила — и находится в Мариуполе. Костя вместе с его родителями Игорем и Кристиной также скрывались от бомбежек сначала в ДК Строителей, потом в администрации Левобережного района. По словам соседа семьи Михаила, который поговорил с «Важными историями», супруги Ващишины осуждали войну России в Украине и бомбежки. Они говорили, что не собираются уезжать из Мариуполя насовсем — только переждали бы в другом месте некоторое время. Михаил считает, что семья находится в Москве «в кратковременной командировке».