«Важные истории» нашли детей из Мариуполя, которые были на сцене во время митинга-концерта в Лужниках 22 февраля. Об этом сообщается на сайте издания.
Фото: кадр из трансляции концерта в Лужниках
На мероприятии выступил доброволец из Челябинска Юрий Гагарин с позывным Ангел. Ведущие представили его как «спасателя 367 детей из Мариуполя». Журналисты обнаружили, что некоторые дети, которые вместе с ним были на сцене — действительно пережили блокаду и оккупацию Мариуполя.
Издание нашло семью 15-летней Ани Науменко, которая сказала со сцены: «Спасибо дяде Юре за то, что он меня, мою сестру и сотни тысяч детей спас с Мариуполя». Ее младшая сестра Каролина стояла рядом и закрывала уши от громких звуков. Маму девочек убило осколками в Мариуполе в апреле 2022 года, пишут «Важные истории».
Скриншот: «Важные истории»
Также у девочек есть младший брат Даниил. Что с ним сейчас — неизвестно. Знакомые семьи рассказали журналистам, что у их матери Ольги Науменко «регулярно изымали детей, но потом возвращали». Так, старшая дочь Аня провела детство в детском доме — в соцсетях на страницах ее воспитателей можно найти фотографии девочки в учреждении до 2015 года.
Как сообщили очевидцы в разговоре с «Важными историями», Ольга погибла в первых числах апреля — ее ее убило осколками недалеко от 4-й больницы Мариуполя. Ее похоронили прямо на территории больницы. После этого детей вывезли «на эвакуацию» из здания администрации Левобережного района, где они прятались от обстрелов.
На сцене справа от Гагарина в черной шапке и серой куртке стоит 10-летний Костя Ващишин. По данным издания, вся его семья выжила — и находится в Мариуполе. Костя вместе с его родителями Игорем и Кристиной также скрывались от бомбежек сначала в ДК Строителей, потом в администрации Левобережного района.
По словам соседа семьи Михаила, который поговорил с «Важными историями», супруги Ващишины осуждали войну России в Украине и бомбежки. Они говорили, что не собираются уезжать из Мариуполя насовсем — только переждали бы в другом месте некоторое время. Михаил считает, что семья находится в Москве «в кратковременной командировке».
По данным «Важных историй», как минимум трое детей, которые были на сцене в Лужниках, посещали и другие шоу на российских телеканалах вместе с матерями. Так, девочка в розовой шапке и розовой курточке со скриншота — это шестилетняя Саша, дочь 29-летней Натальи Ситник из Ялты, поселка городского типа под Мариуполем.
17 октября 2022 года в шоу телеведущего Андрея Малахова Гагарин обнимает и держит за руку Сашу в розовых колготках. В этом же выпуске можно заметить и ее мать, а также четверо ее других детей. «Наталья и ее дочь действительно были в оккупированном Мариуполе: фотографии девочки можно найти в репортаже так называемого общественного движения «Донецкая Республика» из Левобережного района города, опубликованном 6 апреля 2022 года», — говорится в публикации.
Мальчик в синей куртке и девочка с косичками в белой шапке — дети Натальи Коваль из Мариуполя, которая также снималась в шоу Малахова. В той передаче Коваль рассказала, что они с детьми прятались в подвале собственного частного дома от обстрелов.
Митинг-концерт, посвященный Дню защитника Отечества, состоялся 22 февраля 2023 года. Организованные группы людей собрались в Лужниках за несколько часов до начала мероприятия. На сцене выступали президент России Владимир Путин, певец Шаман, музыканты, спортсмены, актеры и участники войны в Украине.