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РепортажиОбщество

«Атмосфера патриотизмом отдаёт»

Репортаж с митинга-концерта в Лужниках

22 февраля в московских Лужниках прошел концерт, посвященный Дню защитника отечества.

Организованные группы людей своим ходом или на транспорте начали собираться в Лужниках за несколько часов до начала концерта.

На сцене выступали президент Путин, певец Шаман, музыканты, спортсмены, актеры и участники войны в Украине.

Корреспондент «Новой газеты Европа» отправился туда и поговорил с людьми о том, почему они пришли в Лужники и чувствуют ли они атмосферу праздника в годовщину войны с Украиной.

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