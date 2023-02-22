«Атмосфера патриотизмом отдаёт»

22 февраля в московских Лужниках прошел концерт, посвященный Дню защитника отечества.
Организованные группы людей своим ходом или на транспорте начали собираться в Лужниках за несколько часов до начала концерта.
На сцене выступали президент Путин, певец Шаман, музыканты, спортсмены, актеры и участники войны в Украине.
Корреспондент «Новой газеты Европа» отправился туда и поговорил с людьми о том, почему они пришли в Лужники и чувствуют ли они атмосферу праздника в годовщину войны с Украиной.
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