В Берлине перед зданием посольства РФ установили российский танк, уничтоженный ВСУ под Киевом

Сотрудники музея Berlin Story Bunker и немецкие активисты Энно Ленце и Виланд Гибель представили перед посольством России в Берлине российский танк, уничтоженный украинскими военными под Киевом в первые дни полномасштабной войны РФ в Украине. Об этом сообщает корреспондент «Новой газеты Европа».
Фото: Алина Данилина / «Новая газета Европа»
«В этом посольстве сидят военные преступники. Никто из посольства не выступал против войны в Украине. <…> Я всегда спрашиваю себя, что я могу сделать, и это немного.
Но поставить этот утилизированный танк перед дверью русских в знак протеста — нормально. Слава Украине», — сказал Виланд Гибель.
Фото: Алина Данилина / «Новая газета Европа»
Поврежденный российский танк Т-72 образца 1985 года, который используется в инсталляции, подорвался на противотанковой мине в битве за Киев у села Дмитровка, недалеко от Бучи, в первые дни войны. Боевая машина будет стоять перед посольством РФ ближайшие несколько дней.
Танк активно участвовал в боевых действиях и на нем видна серия пулевых отверстий от орудий разного калибра: порезана защитная пластина прицельного устройства наводчика «Сосна-У», а также имеется ряд попаданий стрелкового оружия в левый переход башни и в борт, сообщается на сайте музея.
В публикации отмечается, что в боевых действиях у Дмитровки могло участвовать подразделение 37-й гвардейской мотострелковой бригады из Улан-Удэ. Российские военные из Бурятии в Украине за короткое время потеряли половину своего личного состава и техники.
Фото: Алина Данилина / «Новая газета Европа»
«Мы хотим вернуть мусор террористам под дверь.
Они убивали, грабили, выгоняли миллионы украинцев [из своей страны] и продолжают это делать каждый день», — ранее сообщили организаторы акции.
Осенью 2022 года берлинский суд разрешил активистам поставить рядом с посольством РФ российский танк, уничтоженный в Украине. Суд пояснил, что такая композиция является выражением мнения, защищенным свободой слова. После этого боевую машину транспортировали в Берлин при помощи Национального музея военной истории Украины.
В июне активисты обращались в районную администрацию берлинского Митте с просьбой установить танк перед посольством сроком на две недели. Городские власти отказали, сообщив, что демонстрация уничтоженной техники была бы «неуместной» — внутри нее, скорее всего, погибли люди.