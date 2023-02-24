В Берлине перед зданием посольства РФ установили российский танк, уничтоженный ВСУ под Киевом

Сотрудники музея Berlin Story Bunker и немецкие активисты Энно Ленце и Виланд Гибель представили перед посольством России в Берлине российский танк, уничтоженный украинскими военными под Киевом в первые дни полномасштабной войны РФ в Украине. Об этом сообщает корреспондент «Новой газеты Европа».

«В этом посольстве сидят военные преступники. Никто из посольства не выступал против войны в Украине. <…> Я всегда спрашиваю себя, что я могу сделать, и это немного.

Но поставить этот утилизированный танк перед дверью русских в знак протеста — нормально. Слава Украине», — сказал Виланд Гибель.

Поврежденный российский танк Т-72 образца 1985 года, который используется в инсталляции, подорвался на противотанковой мине в битве за Киев у села Дмитровка, недалеко от Бучи, в первые дни войны. Боевая машина будет стоять перед посольством РФ ближайшие несколько дней.

Танк активно участвовал в боевых действиях и на нем видна серия пулевых отверстий от орудий разного калибра: порезана защитная пластина прицельного устройства наводчика «Сосна-У», а также имеется ряд попаданий стрелкового оружия в левый переход башни и в борт, сообщается на сайте музея.

В публикации отмечается, что в боевых действиях у Дмитровки могло участвовать подразделение 37-й гвардейской мотострелковой бригады из Улан-Удэ. Российские военные из Бурятии в Украине за короткое время потеряли половину своего личного состава и техники.