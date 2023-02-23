ВОЗ: каждые две минуты из-за осложнений при беременности и родах в мире умирает одна женщина

Каждые две минуты в мире умирает женщина — из-за осложнений при беременности или родах. Об этом говорится в совместном докладе ряда агентств Организации объединенных наций (ООН), включая Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) и ЮНИСЕФ.

В докладе приводятся данные о тенденциях материнской смертности на национальном, региональном и глобальном уровне за период с 2000 по 2020 год.

Отмечается, что с 2000 по 2015 год в мире удалось достичь снижения показателей материнской смертности, однако начиная с 2016 года положительная динамика прекратилась, а в некоторых регионах наметилось ухудшение ситуации.

Всего в 2020 году эксперты зафиксировали 287 тысяч подобных летальных исходов, это около 800 смертей в день. 70% из них случились в странах Африки к югу от Сахары.

«Для каждой женщины беременность должна быть временем огромных надежд и позитивных ощущений, однако для миллионов женщин мира, не имеющих возможности получать качественную медицинскую помощь в обстановке уважения их достоинства, беременность, к сожалению, все еще становится крайне тяжелым и опасным испытанием, — отметил Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.