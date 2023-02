«Как можно ослабить нефтегазовую державу? Поскорее отказаться от ископаемого топлива»

Нефть, как и другие ископаемые ресурсы, часто становится причиной насилия и войн. В 2003 году США начали войну в Ираке. По мнению некоторых экспертов, в ходе этой войны Америка стремилась установить контроль над нефтяными месторождениями. Двадцать лет спустя Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, финансируя его средствами, полученными от экспорта нефти и газа.

За последний год многое изменилось. Европейские страны практически отказались покупать углеводороды у России и спешно начали искать альтернативы. Это хороший шанс не только прекратить финансирование агрессивных петрократий (Государств, основным источником доходов которых является нефть. — Прим. ред.), но и ограничить тот непоправимый ущерб, который сжигание топлива наносит окружающей среде.

Но ожидает ли мир полноценный энергетический переход, или мы просто заменим одни углеводороды другими? И уместно ли думать о «зеленой» экономике, когда идет война? Об этом мы поговорили с Наоми Кляйн, профессором климатической справедливости в Университете Британской Колумбии и автором книг ‘This Changes Everything’ и ‘The Shock Doctrine’.