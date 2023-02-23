В Польше предъявили обвинение в шпионаже россиянину, который общался с военными на встречах во время исторических реконструкций

Прокуратура в Гданьске 17 февраля подала в окружной суд обвинительное заключение в отношении гражданина России по делу о шпионаже в пользу российской разведки, сообщается на сайте ведомства.

Имя россиянина не уточняется. В прокуратуре рассказали, что подозреваемый много лет проживал в Польше на законных основаниях и занимался бизнесом.

Его задержали в апреле 2022 года. По версии следствия, он помогал российской разведке собирать информацию о Вооруженных силах Польши, в частности, о местонахождении отдельных воинских частей, их организационно-штатной структуре, фактическом штатном расписании, структуре командования, денежном довольствии солдат, а также сведения о вооружении, военной технике, строительстве и принципах взаимодействия войск. Затем эта информация была передана российской стороне.

Обвиняемый общался с польскими военнослужащими на встречах, где проводились исторические реконструкции, и поддерживал контакты с польскими военными, добавили в прокуратуре. Особенно он интересовался воинскими частями на северо-востоке Польши.

Помимо этого, россиянину вменили статью о коррупции, связанной с таможенным оформлением товаров. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.