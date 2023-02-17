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Экс-сотрудника британского посольства в Германии Дэвида Смита приговорили к 13 годам тюрьмы за шпионаж в пользу России

Суд в Лондоне приговорил бывшего охранника посольства Великобритании в Берлине Дэвида Смита к 13 годам лишения свободы за шпионаж в пользу России, передает Reuters.

58-летнего мужчину признали виновным в передаче российским чиновникам и спецслужбам информации о сотрудниках посольства, а также в сборе дополнительных сведений о деятельности британских дипломатов.

Как пишет «Би-би-си», судья Марк Уолл заявил, что не он будет решать, где Смиту отбивать наказание. От места будет зависеть минимальный срок тюремного заключения. У себя на родине, в Британии, Смит может рассчитывать на условно-досрочное освобождение, отмечает издание.

Суд признал, что Смит на протяжении более трех лет собирал конфиденциальную информацию. Судья Уолл сказал, что мужчина руководствовался «пророссийскими» взглядами.

Операцию по разоблачению Смита провели после того, как в ноябре 2020 года он направил военному атташе России в Берлине Сергею Чухрову письмо, содержащее конфиденциальную информацию о сотрудниках посольства Великобритании в Берлине.

Сначала агент MI5 выдал себя за россиянина Дмитрия, который якобы сотрудничал с британскими властями, чтобы проверить, будет ли за ним следить охранник. Позже к Смиту подошла «Ирина», которая попросила его помочь, так как кто-то «передал британцам информацию, которая может нанести ущерб России». Смит в ответ сказал, что ему нужно посоветоваться и после этого он будет готов снова с ней встретиться.

Смита арестовали на следующий день после встречи с «Ириной», в августе 2021-го. При обыске его дома в Потсдаме была обнаружена флешка с несколькими фотографиями сотрудников посольства и дипломатических паспортов.

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«Россия заплатила вам за ваше предательство», — сказал судья Уолл во время вынесения приговора, передает Bloomberg.

Агентство писало, что, по словам обвинения, дома у Смита при обыске нашли российский флаг, советскую военную фуражку, нацистскую форму и около 854 долларов наличными.

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