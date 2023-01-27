Вертолет спецотряда «Россия» совершил жесткую посадку во «Внуково»

Вертолет Ми-8 при посадке во «Внуково» зацепил лопастями землю и получил повреждения, сообщили «Интерфаксу» в экстренных службах.

В управделами президента подтвердили, что упавший вертолет принадлежит специальному летному отряду «Россия». Там заявили, что он получил во «Внуково» повреждение рулевого винта до взлета, пострадавших нет.

«Вертолет раскрутило перед взлетом, был поврежден рулевой винт», — рассказала пресс-секретарь управделами президента РФ Елена Крылова.

Спецотряд «Россия» занимается перевозкой должностных лиц РФ, спецслужб РФ или ВС РФ. Он базируется в московском аэропорту «Внуково» в специальном правительственном терминале «Внуково-2».