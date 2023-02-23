Суд в Украине арестовал имущество жены Медведчука более чем на $150 млн

Суд арестовал имущество супруги Виктора Медведчука — Оксаны Марченко — на сумму более 150 млн долларов. Об этом сообщили в Службы безопасности Украины (СБУ).

По данным ведомства, под арест попали пакеты акций в трех областных энергоснабжающих компаниях. Ими Марченко владела через пять оффшорных компаний, заявили в СБУ.

Также суд арестовал два земельных участка, четыре жилых дома в Киеве и Крыму и 10 автомобилей. Кроме того, арестованы активы Марченко в 18 инвестиционных, агропромышленных, телекоммуникационных и других компаниях.