Суд в Украине арестовал имущество жены Медведчука более чем на $150 млн

Суд арестовал имущество супруги Виктора Медведчука — Оксаны Марченко — на сумму более 150 млн долларов. Об этом сообщили в Службы безопасности Украины (СБУ).
По данным ведомства, под арест попали пакеты акций в трех областных энергоснабжающих компаниях. Ими Марченко владела через пять оффшорных компаний, заявили в СБУ.
Также суд арестовал два земельных участка, четыре жилых дома в Киеве и Крыму и 10 автомобилей. Кроме того, арестованы активы Марченко в 18 инвестиционных, агропромышленных, телекоммуникационных и других компаниях.
Ранее СБУ провела обыски на объектах недвижимости Марченко. Ее подозревали в финансирование действий, нарушающих территориальную целостность Украины. По данным СБУ, принадлежащая Марченко фирма оплачивала услуги МВД РФ и Росгвардии по охране собственности семьи Медведчука в Крыму и тем самым «финансировала бюджет рашистов».
В начале января президент Украины Владимир Зеленский лишил украинского гражданства лидера запрещенной в стране партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, которого называют кумом президента РФ Владимира Путина.