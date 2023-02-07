СБУ отчиталась о проведении обыска в компаниях, связанных с женой Медведчука

Служба безопасности Украины (СБУ) провела обыски на объектах недвижимости, принадлежащих Оксане Марченко, жене украинского политика Виктора Медведчука, которого называют кумом президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Следствие объявило Марченко о подозрении по ст. 110-2 УКУ (финансирование действий, нарушающих территориальную целостность Украины или направленных на насильственную смену конституционного порядка).

По данным СБУ, принадлежащая Марченко фирма оплачивала услуги МВД РФ и Росгвардии по охране собственности семьи Медведчука в Крыму и тем самым «финансировала бюджет рашистов».

«Для реализации схемы Оксана Марченко зарегистрировала в Ялте общество с уставным капиталом в более чем 1 млрд российских рублей. Для его создания задействовала активы трех подконтрольных инвестиционных компаний, которые расположены в Киеве», — говорится в сообщении.