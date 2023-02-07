logo
НовостиОбщество

СБУ отчиталась о проведении обыска в компаниях, связанных с женой Медведчука

Служба безопасности Украины (СБУ) провела обыски на объектах недвижимости, принадлежащих Оксане Марченко, жене украинского политика Виктора Медведчука, которого называют кумом президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Следствие объявило Марченко о подозрении по ст. 110-2 УКУ (финансирование действий, нарушающих территориальную целостность Украины или направленных на насильственную смену конституционного порядка).

По данным СБУ, принадлежащая Марченко фирма оплачивала услуги МВД РФ и Росгвардии по охране собственности семьи Медведчука в Крыму и тем самым «финансировала бюджет рашистов».

«Для реализации схемы Оксана Марченко зарегистрировала в Ялте общество с уставным капиталом в более чем 1 млрд российских рублей. Для его создания задействовала активы трех подконтрольных инвестиционных компаний, которые расположены в Киеве», — говорится в сообщении.

Читайте также

Читайте также

Кум в горле

Служба безопасности Украины предала гласности часть признательных показаний кума Путина Виктора Медведчука против экс-президента Порошенко

В начале января президент Украины Владимир Зеленский лишил украинского гражданства лидера запрещенной партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

«Если народные избранники выбирают службу не народу Украины, а убийцам, которые пришли в Украину, то и наши действия будут соответствующими. И это не последние такие решения. Службы работают», — подчеркнул Зеленский.

shareprint
Главный редактор «Новой газеты Европа» — Кирилл Мартынов. Пользовательское соглашение. Политика конфиденциальности.
Мы используем файлы cookie.
Политика конфиденциальности.
close

К сожалению, браузер, которым вы пользуетесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров.

Поиск...
Стать другом
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon