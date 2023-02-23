Суд в США приговорил певца Ар Келли к одному году лишения свободы за изготовление детской порнографии. Он уже отбывает 30-летний срок

Суд в США приговорил певца Ар Келли (исполнитель песни I Believe I Can Fly) к 20 годам лишения свободы по делу об изготовлении детской порнографии и совращении несовершеннолетних. Об этом пишет CNN.

«19 лет из 20-летнего тюремного срока будут отбываться одновременно с другим приговором. Один год будет отбываться после отбытия предыдущего наказания», — заявил судья.

Келли признали виновным в изготовлении детской порнографии и трех случаях вовлечения несовершеннолетних в сексуальную деятельность.

56-летний артист уже отбывает 30-летний тюремный срок по обвинению в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации и рэкете. Адвокаты певца назвали это «фактически пожизненным заключением» и просили, чтобы их подзащитный мог отбывать любой новый приговор одновременно с предыдущим.

«В маловероятном случае, если Келли переживет свой 30-летний срок, нет никаких оснований полагать, что он совершит повторное преступление. Подавляющее большинство преступных деяний Келли было совершено четверть века назад», — утверждали его адвокаты.