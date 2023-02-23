Суд в США приговорил певца Ар Келли к одному году лишения свободы за изготовление детской порнографии. Он уже отбывает 30-летний срок

Суд в США приговорил певца Ар Келли (исполнитель песни I Believe I Can Fly) к 20 годам лишения свободы по делу об изготовлении детской порнографии и совращении несовершеннолетних. Об этом пишет CNN.
«19 лет из 20-летнего тюремного срока будут отбываться одновременно с другим приговором. Один год будет отбываться после отбытия предыдущего наказания», — заявил судья.
Келли признали виновным в изготовлении детской порнографии и трех случаях вовлечения несовершеннолетних в сексуальную деятельность.
56-летний артист уже отбывает 30-летний тюремный срок по обвинению в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации и рэкете. Адвокаты певца назвали это «фактически пожизненным заключением» и просили, чтобы их подзащитный мог отбывать любой новый приговор одновременно с предыдущим.
«В маловероятном случае, если Келли переживет свой 30-летний срок, нет никаких оснований полагать, что он совершит повторное преступление. Подавляющее большинство преступных деяний Келли было совершено четверть века назад», — утверждали его адвокаты.
В 2002 году Келли было предъявлено обвинение в создании детской порнографии за то, что он якобы снял на видео свой половой акт с неустановленной несовершеннолетней девочкой. В 2008 году, как пишет CNN, певец был оправдан.
В 2017 и 2019 годах его вновь обвинили в неправомерных действиях. Официально ему были предъявлены обвинения по 10 пунктам о сексуальном насилии при отягчающих обстоятельствах.
Одна из свидетельниц на заседаниях суда говорила, что Келли вступал с ней в половый акт, когда ей было 15 лет. По ее словам, они занимались сексом «сотни» раз до того, как ей исполнилось 18 лет.
Также четверо граждан США заявили, что певец подвергал их насилию и снимал с ними откровенные видео, когда они были несовершеннолетними.