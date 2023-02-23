Неизвестные разрисовали Z-символикой генконсульство РФ в немецком Бонне. Глава СК Бастрыкин поручил провести проверку

В ночь на 22 февраля неизвестные разрисовали Z-символикой генконсульство РФ в немецком городе Бонн. Об этом говорится на сайте представительства.

Красной краской повреждены внешняя сторона ограды, информационный стенд и почтовый ящик консульского учреждения.

«Решительно осуждаем этот отвратительный акт вандализма. Основываясь на общепризнанных нормах международного права, требуем от властей государства пребывания принятия энергичных и эффективных мер по установлению и привлечению к ответственности лиц, причастных к данному правонарушению, а также по предупреждению и пресечению подобного рода актов, наносящих ущерб достоинству, спокойствию, неприкосновенности помещений и имущества консульского учреждения Российской Федерации», — заявили в российском представительстве.

Там также сообщили, что об инциденте проинформирована полиция Бонна, в Германии начали расследование по факту произошедшего.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил установить обстоятельства совершения акта вандализма и дать правовую оценку действиям причастных лиц.