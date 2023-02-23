Минобороны РФ пригрозило «адекватно отреагировать» на якобы готовящееся Украиной вторжение в Приднестровье

Минобороны РФ вновь обвинило Украину в активизации подготовки к вторжению в непризнанное Приднестровье. Об этом говорится в телеграм-канале ведомства.
«Реализация планируемой провокации Украинских властей несет прямую угрозу российскому миротворческому контингенту, развернутому на законных основаниях в Приднестровье. Вооруженные Силы Российской Федерации адекватно отреагируют на готовящуюся провокацию украинской стороны», — сказано в заявлении Минобороны России.
Ведомство утверждает, что зафиксировало скопление личного состава и военной техники украинских подразделений вблизи украинско-приднестровской границы. Также Минобороны обвинило Украину в развертывании артиллерии на огневых позициях и наращивани полетов беспилотной авиации ВСУ над территорией Приднестровья.
Ранее Минобороны РФ обвинило Украину в подготовке «постановочного вторжения» в непризнанное Приднестровье «в ближайшее время». Как утверждает ведомство в своем телеграм-канале, Украина готовит «вооруженную провокацию», которую осуществят подразделениями Вооруженных сил Украины с привлечением батальона «Азов».
«В качестве предлога для вторжения планируется инсценировка якобы наступления российских войск с территории Приднестровья», — рапортовали в российском минобороны.
В Правительстве Молдовы заявили, что не подтверждают информацию, распространенную российским оборонным ведомством, и призвали общественность к спокойствию. Киев пока официально не прокомментировал новые утверждения Минобороны РФ.