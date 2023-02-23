Минобороны РФ обвинило Украину в подготовке «постановочного вторжения» в Приднестровье. В Молдове это не подтверждают

В Правительстве Молдовы заявили , что не подтверждают информацию, распространенную российским оборонным ведомством, и призвали общественность к спокойствию. Киев пока официально не прокомментировал новые утверждения Минобороны РФ.

Для этого, как сообщает ведомство, «украинские диверсанты будут переодеты в форму военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации».

Минобороны РФ обвинило Украину в подготовке «постановочного вторжения» в непризнанное Приднестровье «в ближайшее время». Как утверждает ведомство в своем телеграм-канале, Украина готовит «вооруженную провокацию», которую осуществят подразделениями Вооруженных сил Украины с привлечением батальона «Азов».

Как Москва пытается сохранить контроль над Молдовой через энергетический шантаж и коррумпированную оппозицию

13 февраля президент Молдовы Майя Санду заявила о планах России совершить в республике переворот и привести к власти лояльных Кремлю людей. По информации Санду, план захвата передали в Молдову украинские спецслужбы. Он предполагает нападения на госучреждения с захватом заложников, которые будут маскироваться под акции протеста оппозиции.

Согласно этому плану, к насильственным действиям будут привлечены «диверсанты с военной подготовкой, замаскированные в гражданскую одежду» и люди из-за пределов страны. Ранее президент Украины Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе сообщал о планах РФ «взять под контроль Молдову».