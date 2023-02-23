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Генассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую Россию прекратить боевые действия и вывести войска из Украины

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую Россию прекратить боевые действия и вывести войска из Украины. Об этом сообщается в трансляции специальной сессии ООН.

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За резолюцию проголосовал представитель 141 страны, 7 высказались против, а 32 воздержались. Против выступили Россия, Беларусь, КНДР, Мали, Никарагуа, Сирия и Эритрея.

В резолюции говорится о необходимости привлечь к ответственности виновных в совершенных на территории Украины преступлениях в рамках «независимого расследования и судебного преследования на национальном или международном уровне».

Также резолюция закрепляют основные положения «формулы мира», которую ранее предложил президент Украины Владимир Зеленский.

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