Генассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую Россию прекратить боевые действия и вывести войска из Украины

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую Россию прекратить боевые действия и вывести войска из Украины. Об этом сообщается в трансляции специальной сессии ООН.

За резолюцию проголосовал представитель 141 страны, 7 высказались против, а 32 воздержались. Против выступили Россия, Беларусь, КНДР, Мали, Никарагуа, Сирия и Эритрея.

В резолюции говорится о необходимости привлечь к ответственности виновных в совершенных на территории Украины преступлениях в рамках «независимого расследования и судебного преследования на национальном или международном уровне».

Также резолюция закрепляют основные положения «формулы мира», которую ранее предложил президент Украины Владимир Зеленский.