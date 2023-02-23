Бывший мэр города Котлас в Архангельской области совершил самоубийство в СИЗО

Экс-глава города Котласа в Архангельской области Андрей Бральнин покончил с собой СИЗО №3 в Вельске. Об этом сообщило издание 29.RU со ссылкой на пресс-службу областного управления ФСИН.

Как пишет издание, самоубийство произошло 23 февраля в районе полудня.

По словам ведомства, после самоубийства врачи СИЗО и скорой помощи не смогли реанимировать Бральнина и констатировали смерть. Насильственных признаков не было обнаружено, добавили во ФСИН.

В СИЗО выехала следственно-оперативная группа, которая будет выяснять обстоятельства случившегося.