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Бывший мэр города Котлас в Архангельской области совершил самоубийство в СИЗО

Экс-глава города Котласа в Архангельской области Андрей Бральнин покончил с собой СИЗО №3 в Вельске. Об этом сообщило издание 29.RU со ссылкой на пресс-службу областного управления ФСИН.

Андрей Бральнин

Андрей Бральнин

Как пишет издание, самоубийство произошло 23 февраля в районе полудня.

По словам ведомства, после самоубийства врачи СИЗО и скорой помощи не смогли реанимировать Бральнина и констатировали смерть. Насильственных признаков не было обнаружено, добавили во ФСИН.

В СИЗО выехала следственно-оперативная группа, которая будет выяснять обстоятельства случившегося.

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Андрей Бральнин возглавлял город Котлас с 2013 до 2021 года. В феврале 2021 года он покинул пост в связи с переходом на работу в правительство Архангельской области. Однако уже в марте 2021 года его задержали по подозрению в получении взяток и злоупотреблении должностными полномочиями. Вскоре аналогичные обвинения были предъявлены главному архитектору города и предпринимателю-застройщику.

В январе 2022 года против Бральнина возбудили уголовное дело. Следователи насчитали 17 эпизодов получения им взяток за покровительство в строительной сфере общей суммой свыше 18 млн рублей.

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