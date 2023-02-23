Bloomberg: десятки миллионов баррелей российской нефти перегрузили вблизи Греции в обход санкций ЕС

Десятки миллионов баррелей российских нефтепродуктов перегрузили вблизи греческого залива Лаконикос в обход санкций Европейского Союза. Об этом сообщает Bloomberg.

По оценкам агентства, основанным на данных движения судов, с начала 2023 года возле греческого побережья с одного танкера на другой было перегружено не менее 23 млн баррелей российской нефти и очищенного топлива. О том, кто выступает поставщиком и покупателем российских нефтепродуктов, в расследовании не сказано.

Греческие власти заявляют, что их возможности вмешательства ограничены, поскольку активность происходит за пределами территориальных вод страны. Ранее страна настаивала на смягчении санкций против транспортировки российской нефти, пишет Bloomberg.