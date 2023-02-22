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Суд в Кирове заочно приговорил автора гимна города к пяти годам колонии за посты о войне в Украине

Первомайский районный суд Кирова заочно приговорил композитора Прохора Протасова к пяти годам колонии общего режима по делу о «фейках» про российскую армию. Об этом сообщает «Медиазона».

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Ранее представитель прокуратуры требовал заочно приговорить Протасова к девяти годам колонии.

По версии следствия, композитор распространил «фейки» про действия Вооруженных сил РФ в Украине, когда опубликовал посты про ракетный удар по торговому центру в Кременчуге и убийства жителей Бучи во время оккупации пригородов Киева во «ВКонтакте» (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК).

В своем инстаграме Протасов писал, что дело возбудили из-за публикаций cо ссылками на видео и фото «Медузы» и «Настоящего Времени», а также на ролик политика Максима Каца.

В августе 2022 года страницу композитора во «ВКонтакте» заблокировали по требованию Генпрокуратуры, а в сентябре дома у его родителей прошел обыск. После этого мужчину объявили в федеральный розыск.

Прохор Протасов — выпускник Московской консерватории. В 2016 году его работа «Гимн города Кирова» победила в конкурсе, приуроченном к Дню города Кирова. После этого она стала официальным музыкальным символом Кирова.

В 2018 году композитор поступил в магистратуру и переехал в США. В настоящее время он учится в докторантуре Университета Торонто.

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