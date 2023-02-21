В Кирове обвинение заочно запросило 9 лет колонии за посты о войне в Украине композитору, написавшему гимн города

В Первомайском районном суде Кирова представитель прокуратуры потребовал заочно приговорить к девяти годам колонии по делу о «фейках» про российскую армию композитора Прохора Протасова, живущего в Канаде. Об этом сообщает «Медиазона».

По версии следствия, Протасов распространил «фейки» про действия Вооруженных сил РФ в Украине, когда опубликовал посты про ракетный удар по торговому центру в Кременчуге и убийства жителей Бучи во время оккупации пригородов Киева во «ВКонтакте» (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК).

В своем инстаграме Протасов писал, что дело возбудили из-за публикаций cо ссылками на видео и фото «Медузы» и «Настоящего Времени», а также на ролик политика Максима Каца.

По данным издания, суд начал рассматривать дело Протасова в ноябре 2022 года. В августе страницу композитора во «ВКонтакте» заблокировали по требованию Генпрокуратуры, а в сентябре дома у его родителей прошел обыск. После этого мужчину объявили в федеральный розыск.

Протасов — выпускник Московской консерватории. В 2016 году его работа «Гимн города Кирова» победила в конкурсе, приуроченном к Дню города Кирова. После этого она стала официальным музыкальным символом Кирова. В 2018 году композитор поступил в магистратуру и переехал в США. В настоящее время он учится в докторантуре Университета Торонто.

Накануне глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин рассказал, что с начала полномасштабной войны в Украине в России возбудили 152 уголовных дела по статьям о «дискредитации» российской армии и распространении «фейков» о ней.