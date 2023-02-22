Суд в Башкортостане приговорил 62-летнюю активистку к году исправительных работ условно по делу о «фейках» об армии

Стерлитамаксий городской суд приговорил 62-летнюю экоактивистку Раису Болдову к году исправительных работ условно по делу о «фейках» про российскую армию (ч. 1 ст. 207.3 УК). Об этом «ОВД-Инфо» сообщил ее адвокат Айдар Хызыров.

Также суд назначил Болдовой шесть месяцев испытательного срока. Приговор был вынесен 21 февраля.

Прокурор на прениях запрашивал для активситки девять месяцев исправительных работ.