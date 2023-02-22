Суд в Башкортостане приговорил 62-летнюю активистку к году исправительных работ условно по делу о «фейках» об армии

Стерлитамаксий городской суд приговорил 62-летнюю экоактивистку Раису Болдову к году исправительных работ условно по делу о «фейках» про российскую армию (ч. 1 ст. 207.3 УК). Об этом «ОВД-Инфо» сообщил ее адвокат Айдар Хызыров.
Также суд назначил Болдовой шесть месяцев испытательного срока. Приговор был вынесен 21 февраля.
Прокурор на прениях запрашивал для активситки девять месяцев исправительных работ.
Следственный отдел СК по Стерлитамаку в апреле 2022 года возбудил уголовное дело в отношении Болдовой по подозрению в публичном распространения заведомо ложной информации о действиях российской армии (ч.1 ст. 207.3 УК РФ).
По версии следствия, она публиковала в соцсетях посты, «содержащие признаки публичного распространения заведомо ложной информации» об использовании военнослужащих РФ в Украине. В частности, она комментировала посты, посвященные обстрелам Киева и Мариуполя.
Отдел УФСБ России по Центральному военному округу установил, что «размещенные сведения не соответствуют действительности».
В апреле у Болдовой также прошел обыск. В декабре суд назначил ей амбулаторную психолого-психиатрическую экспертизу.