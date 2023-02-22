Суд приговорил жителя Камчатки к четырем годам колонии за призывы убивать россиян

Суд приговорил жителя Петропавловска-Камчатского к четырем годам годам колонии общего режима по делу о публичных призывах в интернете к террористической и экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 205.2, ч. 2 ст. 280 УК). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ФСБ.

Мужчине также запретили в течение двух с половиной лет администрировать сайты.

По данным ФСБ, с июня 2020 года по февраль 2022 года мужчина призывал во «Вконтакте» убивать всех россиян, в том числе представителей власти.

«Как он показал в ходе следствия, мотивами совершенных преступлений явилось несогласие с внешней и внутренней политикой России, в том числе с проведением специальной военной операции по освобождению Донбасса», — говорится в отчете ФСБ.

В марте 2014 года подсудимый отказался от украинского гражданства и получил российское.