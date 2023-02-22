Суд арестовал 18-летнего активиста Максима Лыпканя по делу о «фейках» про ВС РФ за интервью «Радио Свобода»

Хамовнический районный суд Москвы отправил в СИЗО до 20 апреля 18-летнего активиста Максима Лыпканя по делу о распространении «фейков» про российскую армию (ст. 207.3 УК). Об этом сообщает адвокат от «ОВД-Инфо», который представляет интересы молодого человека.

По версии следствия, Лыпкань в интервью «Радио Свобода» распространил «фейки» про армию России по мотиву политической ненависти.

Активиста задержали накануне утром, когда пришли с обыском в его квартиру. После отказа открыть дверь они вызвали сотрудников МЧС, чтобы ее выломать.

Активист написал в своем телеграм-канале, что силовики «забрали какие-то его книги», сообщил, что у его отца тоже прошел обыск, а также призвал «не бояться и бороться за свою свободу». Также он записал видео, в котором сказал, что «уверен в том, что Россия будет свободна, несмотря на все посадки и репрессии».

18 февраля «Радио Свобода» опубликовало интервью с молодым человеком под заголовком: «„Я считаю войну подлостью“. Год сопротивления Максима Лыпканя». В нем активист поделился своими мыслями о войне России в Украине и рассказал про антивоенный митинг «Год ада», проведение которого он пытался согласовать с властями.