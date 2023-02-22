Оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзу отправили в карцер в СИЗО

Оппозиционный политик, журналист и правозащитник Владимир Кара-Мурза, который с весны 2022 года находится в московском СИЗО №5 («Водник»), сегодня был отправлен в карцер на четверо суток. Об этом «Новой газете Европа» сообщил его адвокат Вадим Прохоров.
По его словам, причиной выдворения в карцер администрация тюрьмы назвала якобы нарушение Кара-Мурзой правил внутреннего распорядка (ПВР).
«Он, видите ли, позволял себе периодически садиться на шконку после подъема, что с их точки зрения запрещено. В СИЗО в дневное время, как вы понимаете, на шконку садятся все, но в карцер за это отправили Кара-Мурзу. Причем нарушение ПВР ему оформили задним числом. Мы видим в этом только давление перед предстоящим судебным процессом по существу, а также реакцию на наши успешные жалобы, когда Кара-Мурзе запрещали передавать документы международно-правового характера. В итоге мы добились, что их разрешили передавать», — отметил Прохоров.
В настоящее время Кара-Мурза проходит обвиняемым сразу по трем статьям Уголовного кодекса: «распространение фейков» про российскую армию (ст. 207.3 УК), «осуществление деятельности нежелательной организации» (ст. 284 УК) и «государственная измена» (ст. 275 УК).
Все три дела объединены в одно. Расследование уже завершено, как и ознакомление с материалами дела. В настоящее время обвинительное заключение находится на утверждении у прокурора.
Как ожидает сторона защиты, в ближайшее время уголовное дело будет передано в суд для рассмотрения по существу. Кара-Мурзе грозит до 25 лет строгого режима, подчеркнул Вадим Прохоров.
«Несмотря ни на что он бодр и активен, — сказал адвокат. — Он как раз хотел готовиться к предстоящему суду, поработать с документами. И вот, сразу после послания президента Путина его выдворили в карцер. В карцере, как известно, запрещены газеты и письма. Так что четверо суток, которые он мог бы спокойно подготовиться к суду, у него просто украли. Сейчас мы обдумываем вопрос обжалования действий руководства СИЗО №5».
Адвокат не уточнил, кто именно подписал решение о выдворении Кара-Мурзы в Карцер.
Известно, что в 2022 году СИЗО «Водник» возглавил Дмитрий Комнов, в прошлом начальник другого столичного изолятора — «Бутырки». Там при Комнове содержался Сергей Магнитский, раскрывший хищения из госбюджета на сотни миллионов долларов. Начальника СИЗО обвиняют в том, что он отказывал Магнитскому в лечении, в результате чего заключенный умер.
В апреле 2022 года Кара-Мурза, который с начала российского вторжения в Украину является участником Антивоенного комитета России, был отправлен в СИЗО по делу «фейках» про российскую армию. Поводом стало выступление Кара-Мурзы о «путинском режиме» в Палате представителей Аризоны 15 марта, в котором политик рассказал про «сброс бомб на жилые районы, на больницы и школы» в Украине. В том же месяце, сразу после ареста, Минюст России внёс Кара-Мурзу в список «иностранных агентов».
В августе против Кара-Мурзы возбудили еще одно дело — по статье об осуществлении деятельности «нежелательной организации» (часть 1 статьи 284.1 УК России). Политика обвинили в том, что он 27 октября 2021 года провел в московском Центре Сахарова конференцию в поддержку политических заключенных на деньги Free Russia Foundation — организации, которая признана в России «нежелательной».
А в октябре 2022 года в отношении политика возбудили третье уголовное дело о государственной измене (ст. 275 УК). Только по одной этой статье Кара-Мурзе может грозить до 20 лет лишения свободы. По версии следствия, политик за 30 тысяч долларов в месяц якобы на протяжении многих лет оказывал организациям из стран-членов НАТО помощь, направленную против безопасности России.
Сам он свою вину не признает. Осенью 2022 года он стал лауреатом премии имени Вацлава Гавела в области прав человека.
Владимир Кара-Мурза известен также тем, что несколько лет назад добился принятия в США «Акта Магнитского», предусматривающего запрет на въезд в США и замораживание активов для представителей российской власти, ответственных за грубые нарушения прав человека. Он был председателем совета Фонда Бориса Немцова за свободу, вице-президентом фонда «Свободная Россия» (признана нежелательной в стране) и координатором фонда «Открытая Россия» (одноимённые организации были признаны нежелательными).