Оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзу отправили в карцер в СИЗО

Оппозиционный политик, журналист и правозащитник Владимир Кара-Мурза, который с весны 2022 года находится в московском СИЗО №5 («Водник»), сегодня был отправлен в карцер на четверо суток. Об этом «Новой газете Европа» сообщил его адвокат Вадим Прохоров.

По его словам, причиной выдворения в карцер администрация тюрьмы назвала якобы нарушение Кара-Мурзой правил внутреннего распорядка (ПВР).

«Он, видите ли, позволял себе периодически садиться на шконку после подъема, что с их точки зрения запрещено. В СИЗО в дневное время, как вы понимаете, на шконку садятся все, но в карцер за это отправили Кара-Мурзу. Причем нарушение ПВР ему оформили задним числом. Мы видим в этом только давление перед предстоящим судебным процессом по существу, а также реакцию на наши успешные жалобы, когда Кара-Мурзе запрещали передавать документы международно-правового характера. В итоге мы добились, что их разрешили передавать», — отметил Прохоров.

В настоящее время Кара-Мурза проходит обвиняемым сразу по трем статьям Уголовного кодекса: «распространение фейков» про российскую армию (ст. 207.3 УК), «осуществление деятельности нежелательной организации» (ст. 284 УК) и «государственная измена» (ст. 275 УК).

Все три дела объединены в одно. Расследование уже завершено, как и ознакомление с материалами дела. В настоящее время обвинительное заключение находится на утверждении у прокурора.

Как ожидает сторона защиты, в ближайшее время уголовное дело будет передано в суд для рассмотрения по существу. Кара-Мурзе грозит до 25 лет строгого режима, подчеркнул Вадим Прохоров.

«Несмотря ни на что он бодр и активен, — сказал адвокат. — Он как раз хотел готовиться к предстоящему суду, поработать с документами. И вот, сразу после послания президента Путина его выдворили в карцер. В карцере, как известно, запрещены газеты и письма. Так что четверо суток, которые он мог бы спокойно подготовиться к суду, у него просто украли. Сейчас мы обдумываем вопрос обжалования действий руководства СИЗО №5».

Адвокат не уточнил, кто именно подписал решение о выдворении Кара-Мурзы в Карцер.

Известно, что в 2022 году СИЗО «Водник» возглавил Дмитрий Комнов, в прошлом начальник другого столичного изолятора — «Бутырки». Там при Комнове содержался Сергей Магнитский, раскрывший хищения из госбюджета на сотни миллионов долларов. Начальника СИЗО обвиняют в том, что он отказывал Магнитскому в лечении, в результате чего заключенный умер.