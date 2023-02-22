Мытищинской суд по просьбе родственников прекратил уголовное преследование Тесака в связи с его смертью

Мытищинской городской суд Московской области по просьбе родственников прекратил уголовное преследование националиста Максима Марцинкевича (Тесак), пишет «Коммерсант».
По данным газеты, ходатайство о прекращении уголовного преследования подал отец Марцинкевича. Уголовное дело было закрыто по нереабилитирующим основаниям — в связи со смертью обвиняемого. Как отмечает «Ъ», ранее родственники Тесака отказывались от такого варианта.
После того, как суд в конце 2022 года отклонил ходатайство родственников о том, чтобы дело в отношении Марцинкевича рассматривалось посмертно с участием присяжных, его доверители «утратили интерес к процессу», рассказал газете адвокат Тесака Алексей Михальчик. Родственники хотели «выяснить в суде обстоятельства гибели Максима, но при проведении процесса одним судьей это полностью исключалось», заявил защитник.
Потерпевшие также не возражали против прекращения преследования, добавил адвокат. Как отмечает «Ъ»,
материалы расследования во многом были построены на показаниях самого Тесака, оформившего незадолго до своей смерти более десятка явок с повинной,
в которых он рассказал об убийствах.
Марцинкевич, а также Андрей Кайль, Александр Лысенков, Максим Хотулев, Павел Хрулев, Алексей Гудилин и Семен Токмаков обвиняются в нескольких убийствах, совершенных на почве расовой ненависти и национальной вражды (ч. 2 ст. 105 УК). Дело разделили на две части: дело Тесака рассматривает Мытищинский горсуд, а дела его соратников — суд Сергиева Посада.
Марцинкевича в сентябре 2020 года нашли мертвым в камере СИЗО в Челябинской области, где он находился на пересылке по пути в Москву. В столице Марцинкевичу предстояло участвовать в следственных действиях по уголовным делам об убийствах. По версии ФСИН и Следственного комитета, он совершил суицид. Родственники и адвокаты не верят в версию самоубийства.
За полгода до смерти Марцинкевич дал признательные показания в убийстве на почве межнациональной розни двух мужчин. Уголовное дело было возбуждено еще несколько лет назад после появления в интернете видеозаписи, на которой была запечатлена расправа над ними в парке «Лосиный Остров», недалеко от Мытищ. Его возобновили после показаний Тесака, который назвал имена других причастных к этому преступлению.
Кроме того, благодаря признательным показаниям Тесака, силовики раскрыли еще два двойных убийства на национальной почве, совершенные в 2003 году в Москве и под Смоленском. В результате на скамье подсудимых оказались шесть бывших соратников Марцинкевича.