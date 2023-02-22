Мытищинской суд по просьбе родственников прекратил уголовное преследование Тесака в связи с его смертью

Мытищинской городской суд Московской области по просьбе родственников прекратил уголовное преследование националиста Максима Марцинкевича (Тесак), пишет «Коммерсант».

По данным газеты, ходатайство о прекращении уголовного преследования подал отец Марцинкевича. Уголовное дело было закрыто по нереабилитирующим основаниям — в связи со смертью обвиняемого. Как отмечает «Ъ», ранее родственники Тесака отказывались от такого варианта.

После того, как суд в конце 2022 года отклонил ходатайство родственников о том, чтобы дело в отношении Марцинкевича рассматривалось посмертно с участием присяжных, его доверители «утратили интерес к процессу», рассказал газете адвокат Тесака Алексей Михальчик. Родственники хотели «выяснить в суде обстоятельства гибели Максима, но при проведении процесса одним судьей это полностью исключалось», заявил защитник.

Потерпевшие также не возражали против прекращения преследования, добавил адвокат. Как отмечает «Ъ»,