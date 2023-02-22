МЧС России: из-за хакерской атаки в некоторых регионах России по радио прозвучала ложная информация о воздушной тревоге и угрозе ракетного удара

В результате хакерской атаки в некоторых российских регионах по радио прозвучала ложная информация об объявлении воздушной тревоги и угрозе ракетного удара, сообщили в МЧС России.

«Данная информация является фейком и не соответствует действительности. Убедительная просьба следить за сообщениями в официальных источниках», — добавили в министерстве.

Ранее утром 22 февраля сообщалось, что по радио в некоторых регионах РФ объявили воздушную тревогу словами: «Внимание, объявляется воздушная тревога. Всем немедленно проследовать в укрытия. Внимание, внимание, угроза ракетного удара».