МЧС России: из-за хакерской атаки в некоторых регионах России по радио прозвучала ложная информация о воздушной тревоге и угрозе ракетного удара

В результате хакерской атаки в некоторых российских регионах по радио прозвучала ложная информация об объявлении воздушной тревоги и угрозе ракетного удара, сообщили в МЧС России.
«Данная информация является фейком и не соответствует действительности. Убедительная просьба следить за сообщениями в официальных источниках», — добавили в министерстве.
Ранее утром 22 февраля сообщалось, что по радио в некоторых регионах РФ объявили воздушную тревогу словами: «Внимание, объявляется воздушная тревога. Всем немедленно проследовать в укрытия. Внимание, внимание, угроза ракетного удара».
Такие сообщения, по данным СМИ, звучали, в частности, в Казани, Белгороде, Уфе, Подмосковье, Нижнем Новгороде, Тюмени, Воронеже, Пятигорске, Магнитогорске, Новосибирске и Новоуральске.
В правительство Воронежской области заявили, что сообщения о рекомендации «последовать в укрытия» было «провокацией пособников киевского режима и не соответствует действительности». «Обстановка в регионе — контролируемая и без происшествий. Убедительно просим воронежцев сохранять спокойствие и не поддаваться панике», — добавили там.