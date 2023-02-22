Эстония запретила владеть огнестрельным оружием проживающим в стране гражданам РФ

Парламент Эстонии принял закон, разрешающий владеть огнестрельным оружием только тем иностранцам, которые являются гражданами государств-членов Евросоюза или НАТО и имеют право на проживание в Эстонии. Об этом сообщает Delfi.

Таким образом, оружием не смогут владеть живущие в стране граждане РФ. Для тех, кто не соответствует этим требованиям, разрешения на оружие будут признаны недействительными, а выдача новых разрешений будет прекращена.

Лицензии на владение оружием, выданные ранее, будут действовать в течение года после вступления закона в силу. За это время оружие можно будет сдать или привести в непригодное для стрельбы состояние.

При этом для лиц с неопределенным гражданством (бывшие граждане СССР, проживавшие на территории Эстонии и не получившие гражданства страны после 1991 года) уже имеющиеся лицензии будут действовать до указанной в них даты, то есть не более пяти лет.

Планируется, что закон начнет действовать 15 марта.