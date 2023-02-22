Эстония запретила владеть огнестрельным оружием проживающим в стране гражданам РФ

Парламент Эстонии принял закон, разрешающий владеть огнестрельным оружием только тем иностранцам, которые являются гражданами государств-членов Евросоюза или НАТО и имеют право на проживание в Эстонии. Об этом сообщает Delfi.
Таким образом, оружием не смогут владеть живущие в стране граждане РФ. Для тех, кто не соответствует этим требованиям, разрешения на оружие будут признаны недействительными, а выдача новых разрешений будет прекращена.
Лицензии на владение оружием, выданные ранее, будут действовать в течение года после вступления закона в силу. За это время оружие можно будет сдать или привести в непригодное для стрельбы состояние.
При этом для лиц с неопределенным гражданством (бывшие граждане СССР, проживавшие на территории Эстонии и не получившие гражданства страны после 1991 года) уже имеющиеся лицензии будут действовать до указанной в них даты, то есть не более пяти лет.
Планируется, что закон начнет действовать 15 марта.
Ранее парламент Эстонии принял закон о демонтаже советских памятников. «Общедоступная часть здания, а также публично выставленный памятник, скульптура, мемориал и иной объект не должны возбуждать ненависть, поддерживать или оправдывать оккупационный режим, акт агрессии, геноцид, преступление против человечности или военное преступление», — говорится в поправках.
Все объекты должны быть приведены в соответствие с новыми требованиями в течение шести месяцев с момента вступления закона в силу.