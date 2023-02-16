Парламент Эстонии принял закон о демонтаже советских памятников

Рийгикогу (парламент Эстонии) принял поправки в Строительный кодекс и и Закон о государственном имуществе, регламентирующие демонтаж советских памятников. Об этом сообщается на сайте парламента.
Ранее при сносе и переносе памятников необходимо было действовать на основании общеправовых и уголовных норм. Теперь соответствующие нормы закреплены в правилах строительной отрасли.
«Общедоступная часть здания, а также публично выставленный памятник, скульптура, мемориал и иной объект не должны возбуждать ненависть, поддерживать или оправдывать оккупационный режим, акт агрессии, геноцид, преступление против человечности или военное преступление», — говорится в поправках.
Все объекты должны быть приведены в соответствие с новыми требованиями в течение шести месяцев с момента вступления закона в силу. Ранее на это давались три месяца.
В Эстонии Государственный надзор за соблюдением требований Строительного кодекса, как правило, осуществляют органы местного самоуправления. Теперь Минюст уполномочен осуществлять надзор за ними.
Для разрешения споров будет создана правительственная комиссия, которая сможет дать оценку соответствия объекта требованиям.
В августе в Нарве демонтировали памятник советскому танку Т-34 и перевезли его в Эстонский военный музей в Виймси.
«Мы в правительстве приняли решение убрать военные памятники с их нынешних мест, чтобы не дать им еще больше разжечь ненависть в обществе и раздирать старые раны», — заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.
Демонтаж танка вызвал недовольство у местного русскоязычного населения. Несколько дней до его переноса около памятника дежурили люди.
В декабре 2022 года в Эстонии статую Владимира Ленина убрали с территории Нарвского замка. Памятник Ленину до весны 2023 года будет храниться в Военном музее в Виймси, а затем его перевезут в Эстонский исторический музей в Таллинне.