Парламент Эстонии принял закон о демонтаже советских памятников

Рийгикогу (парламент Эстонии) принял поправки в Строительный кодекс и и Закон о государственном имуществе, регламентирующие демонтаж советских памятников. Об этом сообщается на сайте парламента.

Ранее при сносе и переносе памятников необходимо было действовать на основании общеправовых и уголовных норм. Теперь соответствующие нормы закреплены в правилах строительной отрасли.



«Общедоступная часть здания, а также публично выставленный памятник, скульптура, мемориал и иной объект не должны возбуждать ненависть, поддерживать или оправдывать оккупационный режим, акт агрессии, геноцид, преступление против человечности или военное преступление», — говорится в поправках.

Все объекты должны быть приведены в соответствие с новыми требованиями в течение шести месяцев с момента вступления закона в силу. Ранее на это давались три месяца.

В Эстонии Государственный надзор за соблюдением требований Строительного кодекса, как правило, осуществляют органы местного самоуправления. Теперь Минюст уполномочен осуществлять надзор за ними.

Для разрешения споров будет создана правительственная комиссия, которая сможет дать оценку соответствия объекта требованиям.