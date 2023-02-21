В Израиле Кнессет принял в первом чтении ряд законопроектов по реформе судебной системы. Против них протестуют десятки тысяч людей

В Израиле Кнессет принял в первом чтении ряд законопроектов по реформированию судебной системы. Об этом сообщили в самом парламенте.

Проекты должны вернуться в комитет на доработку, а затем пройти еще два чтения в Кнессете. Только после этого они смогут стать полноценными законами.

За принятие законопроектов проголосовали 63 депутата, против — 47. Коалиционное правительство, которое предложило провести реформу судебной системы, занимает в Кнессете 64 места из 120.

«Отличная ночь и отличный день», — написал в твиттере глава коалиции, премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

Жители Израиля уже семь недель подряд выходят на многотысячные еженедельные митинги против этих законопроектов. Реформа ограничит полномочия Верховного суда будут в отношении законов и решений правительства. Кроме того, новые законы предоставят правительству контроль над отбором судей.