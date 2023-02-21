В Ярославле возбудили уголовное дело против местной жительницы за «попытку поджога» пункта сбора помощи мобилизованным

В Ярославле возбудили уголовное дело против против 19-летней местной жительницы Валерии Зотовой за «попытку поджога» пункта сбора помощи мобилизованным. Об этом сообщает ОВД-Инфо со ссылкой мать девушки.
По словам матери, 16 февраля Зотова ушла гулять с друзьями. Ночью домой пришли силовики с обыском, не объяснив причину следственных действий. Во время обыска в адрес матери задержанной поступали угрозы сделать ее подозреваемой по делу дочери за «участие в антивоенных митингах». Она отвергает эти обвинения: несмотря на антивоенные взгляды, в акциях против войны она не участвовала.
Позднее стало известно, что Валерия находится в СИЗО № 1 Ярославля.
Ранее телеграм-канал «Ярославль Главный» опубликовал ролик с задержанием девушки. В публикации сообщается, что против нее возбудили дело по статье о террористическом акте (ч. 1 ст. 205 УК). Максимальное наказание по данной статье составляет 15 лет лишения свободы.
Также сюжет с задержанием Зотовой был опубликован на РЕН-ТВ. В нем девушка «сознается» в преступлении и сообщает, что выполняла его по указанию «куратора из СБУ». Во время «признания» девушка несколько раз уточняет у снимающего, что именно она должна сказать.