logo
НовостиОбщество

В Ярославле возбудили уголовное дело против местной жительницы за «попытку поджога» пункта сбора помощи мобилизованным

В Ярославле возбудили уголовное дело против против 19-летней местной жительницы Валерии Зотовой за «попытку поджога» пункта сбора помощи мобилизованным. Об этом сообщает ОВД-Инфо со ссылкой мать девушки.

По словам матери, 16 февраля Зотова ушла гулять с друзьями. Ночью домой пришли силовики с обыском, не объяснив причину следственных действий. Во время обыска в адрес матери задержанной поступали угрозы сделать ее подозреваемой по делу дочери за «участие в антивоенных митингах». Она отвергает эти обвинения: несмотря на антивоенные взгляды, в акциях против войны она не участвовала.

Позднее стало известно, что Валерия находится в СИЗО № 1 Ярославля.

Ранее телеграм-канал «Ярославль Главный» опубликовал ролик с задержанием девушки. В публикации сообщается, что против нее возбудили дело по статье о террористическом акте (ч. 1 ст. 205 УК). Максимальное наказание по данной статье составляет 15 лет лишения свободы.

Также сюжет с задержанием Зотовой был опубликован на РЕН-ТВ. В нем девушка «сознается» в преступлении и сообщает, что выполняла его по указанию «куратора из СБУ». Во время «признания» девушка несколько раз уточняет у снимающего, что именно она должна сказать.

Читайте также

Молчание гендерно нейтральных богов

Послание Владимира Путина оставило россиян без ответов на главные вопросы

shareprint
Главный редактор «Новой газеты Европа» — Кирилл Мартынов. Пользовательское соглашение. Политика конфиденциальности.
Мы используем файлы cookie.
Политика конфиденциальности.
close

К сожалению, браузер, которым вы пользуетесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров.

Поиск...
Стать другом
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon