В Ярославле возбудили уголовное дело против местной жительницы за «попытку поджога» пункта сбора помощи мобилизованным

В Ярославле возбудили уголовное дело против против 19-летней местной жительницы Валерии Зотовой за «попытку поджога» пункта сбора помощи мобилизованным. Об этом сообщает ОВД-Инфо со ссылкой мать девушки.

По словам матери, 16 февраля Зотова ушла гулять с друзьями. Ночью домой пришли силовики с обыском, не объяснив причину следственных действий. Во время обыска в адрес матери задержанной поступали угрозы сделать ее подозреваемой по делу дочери за «участие в антивоенных митингах». Она отвергает эти обвинения: несмотря на антивоенные взгляды, в акциях против войны она не участвовала.

Позднее стало известно, что Валерия находится в СИЗО № 1 Ярославля.