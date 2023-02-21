Росгосцирк закупил бронежилеты и каски на 2,3 млн рублей. Они понадобятся сотрудникам во время командировок в «ЛДНР»

Российская государственная цирковая компания (Росгосцирк) закупила каски и бронежилеты на 2,3 млн рублей. Данные опубликованы в единой информационной системы в сфере закупок, на них обратило внимание «Полигон медиа».
На бронежилеты, каски и сопутствующую амуницию Росгосцирк потратил 2 281 614 рублей. Экипировку необходимо поставить до конца марта 2023 года. Количество необходимых элементов амуниции неизвестно.
«В Росгосцирке объяснили, что бронежилеты и каски покупают для командировок сотрудников на территорию Донецкой и Луганской народных республик», — пишет «Полигон медиа».
«Росгосцирк» — самая крупная цирковая компания не только в Европе, но и в мире.
Компания объединяет 36 стационарных цирков и пять цирков-шапито по всей России. В «Росгосцирке» работают около 3,5 тыс. сотрудников.