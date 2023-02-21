Путин присвоил звание генерал-полковника полиции «главе» МВД «ДНР»

Президент России Владимир Путин подписал указ, присваивающий звания генерал-полковника и генерал-майора полиции, а также воинское звание генерал-майора семерым представителям силовых ведомств «Донецкой народной республики». Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно указу, «министр внутренних дел» «ДНР» Алексей Дикий получил звание генерал-полковника полиции. «Глава» полиции «ДНР» Василий Горячев, а также заместители «главы» МВД самопровозглашенной республики Николай Крюченко, Игорь Мельников, Дмитрий Тареев и Александр Шептура — звание генерал-майора полиции.

«Главе» внутренних войск «ДНР» Олегу Макарченко присвоили воинское звание генерал-майора.

На официальном сайте МВД «ДНР» «глава» ведомства Алексей Дикий числится как «генерал-полковник полиции». Также его называют «генерал-полковником полиции» в публикации от 31 мая 2022 года на сайте «главы» «ДНР» Дениса Пушилина и 9 апреля 2022 года — на сайте пресс-службы МВД РФ.

Во время своей службы в Донецкой области Украины, до вторжения России в 2014 году, Дикий и Крюченко были полковниками милиции, Шептура — подполковником, а Мельников, по данным СМИ, был главой Донецкого городского штаба по охране общественного порядка и председателем «народной дружины».