Путин присвоил почетное наименование 53-й зенитно-ракетной бригаде. Ей принадлежала ракета, которой сбили малазийский Boeing в 2014 году

Владимир Путин присовил почетное наименование 53-й стрелковой бригаде. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.
Согласно указу, с сегодняшнего дня бригада будет носить звание «гвардейской». Причиной такого решения в указе названо «массовый героизм и отвага личного состава бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов».
Ранее объединенная следственная группа (JIT) по делу сбитого в 2014 году малазийского Boeing заявила, что самолет сбили ракетой «Бук», запущенной с территории «ДНР». Ракета принадлежала 53-й зенитно-ракетной бригаде. При этом приказ о запуске ракеты мог отдать лично Путин, заявили расследователи. Однако имеющихся доказательств причастности Путина недостаточно для возбуждения уголовного дела, уточнили представители группы.
17 июля 2014 года над Украиной был сбит малайзийский Boeing MH17. Он летел из Амстердама в Куала-Лумпур. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту.
В июне 2019 года были названы имена подозреваемых в причастности к катастрофе. Подозреваемыми стали бывший «министр обороны» «ДНР» Игорь Гиркин и его подчиненные Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. Позже Гиркина, Харченко и Дубинского признали виновными и заочно приговорили к пожизненным срокам. Полная сумма ущерба составила более 16 млн евро.