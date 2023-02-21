Путин присвоил почетное наименование 53-й зенитно-ракетной бригаде. Ей принадлежала ракета, которой сбили малазийский Boeing в 2014 году

Владимир Путин присовил почетное наименование 53-й стрелковой бригаде. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

Согласно указу, с сегодняшнего дня бригада будет носить звание «гвардейской». Причиной такого решения в указе названо «массовый героизм и отвага личного состава бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов».

Ранее объединенная следственная группа (JIT) по делу сбитого в 2014 году малазийского Boeing заявила, что самолет сбили ракетой «Бук», запущенной с территории «ДНР». Ракета принадлежала 53-й зенитно-ракетной бригаде. При этом приказ о запуске ракеты мог отдать лично Путин, заявили расследователи. Однако имеющихся доказательств причастности Путина недостаточно для возбуждения уголовного дела, уточнили представители группы.