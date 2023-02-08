Расследователи по делу сбитого малазийского Boeing опубликовали перехват разговора Владимира Путина с экс-главой «ЛНР» Игорем Плотницким

Объединенная следственная группа (JIT) по делу сбитого малазийского Boeing опубликовала перехват разговора Владимира Путина с экс-главой «ЛНР» Игорем Плотницким. Об этом сообщается в официальном пресс-релизе расследовательской группы.
По их данным, разговор состоялся 15 ноября 2017 года. В нем стороны обсуждают «военную составляющую». Согласно записи, Путин также интересуется у Плотницкого, есть ли обострения на востоке Украины и спрашивает о «социально-экономической ситуации». По словам экс-главы самопровозглашенной республики, «уровень жизни оставляет желать лучшего». У Плотницого, в свою очередь, есть предложения как можно их улучшить, и он просит Путина о личной встрече.
Также, согласно записи, в ходе телефонных переговоров Путин и Плотницкий обсудили инициативу тогдашнего главы политсовета «Оппозиционной платформы-За жизнь» Алексея Медведчука об обмене пленными. Глава самопровозглашенной республики оценил идею положительно, следует из опубликованного разговора.
В своем расследовании следственная группа по делу крушения в 2014 году на востоке Украины рейса MH17 заявила, что доставку сбившего самолет «Бука» мог одобрить лично президент России Владимир Путин. Однако имеющихся доказательств причастности Путина недостаточно для возбуждения уголовного дела, заявили представители группы.
17 июля 2014 года над Украиной был сбит малайзийский «Боинг» MH17. Он летел из Амстердама в Куала-Лумпур. Погибли 298 человек. Расследование этого дела вела Объединенная следственная группа. Согласно ее выводам, MH17 сбили ракетой «Бук», запущенной с территории «ДНР». При этом ракета принадлежала 53-й зенитно-ракетной бригаде войск ПВО Сухопутных войск РФ.
В июне 2019 года были названы имена подозреваемых в причастности к катастрофе. Подозреваемыми стали бывший «министр обороны» «ДНР» Игорь Гиркин и его подчиненные Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. Позже Гиркина, Харченко и Дубинского виновными, а Пулатова — невиновным в катастрофе. Обвиненных заочно приговорили к пожизненным срокам. Полная сумма ущерба составила более 16 млн евро.