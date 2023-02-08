Расследователи по делу сбитого малазийского Boeing опубликовали перехват разговора Владимира Путина с экс-главой «ЛНР» Игорем Плотницким

Объединенная следственная группа (JIT) по делу сбитого малазийского Boeing опубликовала перехват разговора Владимира Путина с экс-главой «ЛНР» Игорем Плотницким. Об этом сообщается в официальном пресс-релизе расследовательской группы.

По их данным, разговор состоялся 15 ноября 2017 года. В нем стороны обсуждают «военную составляющую». Согласно записи, Путин также интересуется у Плотницкого, есть ли обострения на востоке Украины и спрашивает о «социально-экономической ситуации». По словам экс-главы самопровозглашенной республики, «уровень жизни оставляет желать лучшего». У Плотницого, в свою очередь, есть предложения как можно их улучшить, и он просит Путина о личной встрече. Также, согласно записи, в ходе телефонных переговоров Путин и Плотницкий обсудили инициативу тогдашнего главы политсовета «Оппозиционной платформы-За жизнь» Алексея Медведчука об обмене пленными. Глава самопровозглашенной республики оценил идею положительно, следует из опубликованного разговора.

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