Журналисты «Новой газеты Европа» обнаружили могилу «Приморского партизана». Ранее сообщалось о его смерти на войне в Украине

Журналисты «Новой газеты Европа» нашли могилу «Приморского партизана» Александра Ковтуна на мусульманском кладбище в Тавричанке Приморского края.
Фото: Валерия Федоренко
На могильной плите написано только имя Сайфулла. «Приморский партизан» выбрал себе его в 2012 году, когда принял ислам. Дата рождения, указанная на надгробии, совпадает с датой рождения Ковтуна.
Согласно надписи на плите, «Приморский партизан» умер 29 января 2023 года.
Ранее о смерти Ковтуна сообщал телеграм-канал «ОПС-медиа». Утверждалось, что он уехал воевать в Украине, подписав в тюрьме контракт с ЧВК «Вагнер». Официального подтверждения этой информации не было.
Ковтун считается лидером группировки «приморских партизан», которая в феврале — июне 2010 года нападала на сотрудников милиции в Приморском крае.