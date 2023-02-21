Журналисты «Новой газеты Европа» обнаружили могилу «Приморского партизана». Ранее сообщалось о его смерти на войне в Украине

На могильной плите написано только имя Сайфулла. «Приморский партизан» выбрал себе его в 2012 году, когда принял ислам. Дата рождения, указанная на надгробии, совпадает с датой рождения Ковтуна.

Согласно надписи на плите, «Приморский партизан» умер 29 января 2023 года.

Ранее о смерти Ковтуна сообщал телеграм-канал «ОПС-медиа». Утверждалось, что он уехал воевать в Украине, подписав в тюрьме контракт с ЧВК «Вагнер». Официального подтверждения этой информации не было.

Ковтун считается лидером группировки «приморских партизан», которая в феврале — июне 2010 года нападала на сотрудников милиции в Приморском крае.