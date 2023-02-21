Депутаты нижней палаты парламента Беларуси приняли закон о смертной казни для чиновников за госизмену

Депутаты Палаты представителей Национального собрания Беларуси (нижняя палата парламента) приняли во втором — окончательном — чтении закон о введении смертной казни для чиновников за государственную измену, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу нижей палаты парламента.
Изменения вводится «в целях оказания сдерживающего воздействия на деструктивные элементы, а также демонстрации решительной борьбы с изменой государству», пишет ТАСС.
Документ также устанавливает размер штрафа за «антигосударственные» преступления в пределах от 500 до 50 000 базовых величин (1 базовая величина — около 980 рублей).
Кроме того, законопроект предусматривает увеличение срока задержания подозреваемых в шпионаже, госизмене и ряде других антигосударственных преступлений на срок до 10 суток, а срока предъявления обвинения — до 20 суток с момента задержания. Для проведения оперативно-следственных мероприятий 72 часов задержания зачастую бывает недостаточно, считают парламентарии.
После одобрения Советом Республики (верхняя палата парламента Беларуси) документ поступит на подпись Александру Лукашенко.