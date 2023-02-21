Депутаты нижней палаты парламента Беларуси приняли закон о смертной казни для чиновников за госизмену

Депутаты Палаты представителей Национального собрания Беларуси (нижняя палата парламента) приняли во втором — окончательном — чтении закон о введении смертной казни для чиновников за государственную измену, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу нижей палаты парламента.

Изменения вводится «в целях оказания сдерживающего воздействия на деструктивные элементы, а также демонстрации решительной борьбы с изменой государству», пишет ТАСС.

Документ также устанавливает размер штрафа за «антигосударственные» преступления в пределах от 500 до 50 000 базовых величин (1 базовая величина — около 980 рублей).