Дума слиплась

Полезное это дело — время от времени заглядывать на сайт президента России. Много можно найти интересного. Вот и теперь на сайте появилась информация о встречах, которые 14-15 февраля Владимир Путин провел с лидерами думских фракций. И судя по содержанию — в обстановке полного единодушия. Впрочем, совершенно неудивительного.

Поздравив Геннадия Зюганова с 30-летием создания КПРФ и его избрания на пост партийного лидера, Путин назвал коммунистов «значительной частью патриотического движения в стране». И прямо заявил: «в социальной сфере, в экономике, в сфере обороны и безопасности — здесь у нас вообще никогда не было никаких противоречий, наоборот, КПРФ очень часто шла впереди и ставила перед властями всех уровней вопросы, касающиеся поддержки и обеспечения безопасности нашей страны, причем как сегодня, так и на перспективу». Зюганов в ответ рассыпался с комплиментах: мол, «Вы всегда откликались и на просьбы, и на предложения, и на наши законодательные инициативы, диалогом, который сложился, мы дорожим — и особенно в нынешнее время, когда, по сути дела, против нашей цивилизации, всего русского мира объявлен «крестовый поход» и новая война». Заявил, что «борьба с нацистами, фашистами сегодня приобретает, на мой взгляд, судьбоносное значение», и что «американцы просто обнаглели». И что «надеюсь, мы обязаны победить — и победим». Глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий заверил, что партия «с первых дней поддержала во всём специальную военную операцию». Что предложения фракции не революционные, не прорывные — «сейчас людям нужны не прорывы, нужен здравый смысл и конструктивная позиция». Что «если она конструктивная, то должна хвататься не за свою оппозиционность, а быть ближе к людям и решать те задачи, которые реально стоят сегодня». Что партия работает сейчас «как никогда тесно и эффективно с Правительством, нас слышат, наши конструкции воплощаются в жизнь, становятся действующими законами, становятся механикой, которая действует». И что он «чрезвычайно благодарен» за решение Путина о присвоении ему ранга чрезвычайного и полномочного посла.

Глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов благодарил за присвоение статуса ветерана боевых действий «народной милиции ЛНР и ДНР»,