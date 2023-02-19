Дума слиплась

Полезное это дело — время от времени заглядывать на сайт президента России. Много можно найти интересного. Вот и теперь на сайте появилась информация о встречах, которые 14-15 февраля Владимир Путин провел с лидерами думских фракций. И судя по содержанию — в обстановке полного единодушия. Впрочем, совершенно неудивительного.
Поздравив Геннадия Зюганова с 30-летием создания КПРФ и его избрания на пост партийного лидера, Путин назвал коммунистов «значительной частью патриотического движения в стране». И прямо заявил: «в социальной сфере, в экономике, в сфере обороны и безопасности — здесь у нас вообще никогда не было никаких противоречий, наоборот, КПРФ очень часто шла впереди и ставила перед властями всех уровней вопросы, касающиеся поддержки и обеспечения безопасности нашей страны, причем как сегодня, так и на перспективу».
Зюганов в ответ рассыпался с комплиментах: мол, «Вы всегда откликались и на просьбы, и на предложения, и на наши законодательные инициативы, диалогом, который сложился, мы дорожим — и особенно в нынешнее время, когда, по сути дела, против нашей цивилизации, всего русского мира объявлен «крестовый поход» и новая война». Заявил, что «борьба с нацистами, фашистами сегодня приобретает, на мой взгляд, судьбоносное значение», и что «американцы просто обнаглели». И что «надеюсь, мы обязаны победить — и победим».
Глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий заверил, что партия «с первых дней поддержала во всём специальную военную операцию».
Что предложения фракции не революционные, не прорывные — «сейчас людям нужны не прорывы, нужен здравый смысл и конструктивная позиция».
Что «если она конструктивная, то должна хвататься не за свою оппозиционность, а быть ближе к людям и решать те задачи, которые реально стоят сегодня».
Что партия работает сейчас «как никогда тесно и эффективно с Правительством, нас слышат, наши конструкции воплощаются в жизнь, становятся действующими законами, становятся механикой, которая действует».
И что он «чрезвычайно благодарен» за решение Путина о присвоении ему ранга чрезвычайного и полномочного посла.
Глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов благодарил за присвоение статуса ветерана боевых действий «народной милиции ЛНР и ДНР»,
и за то, что все решения в демографической области принимаются по инициативе президента. И, конечно, выражал полную поддержку специальной военной операции.
Наконец, глава фракции «Новые люди» Алексей Нечаев уверял, что его партия «понимает, что у России нет другого выбора, кроме как построить сильную страну, государство, которое уважают в мире, и этого мы уже добились».
Что « мира мы не добьемся, если не будем иметь превосходства над нашим противником, а противник — не мне Вам рассказывать — высокопрофессиональный, и не всё в порядке у него с совестью: могут в глаза делать одно, а втихаря подкармливать подрывные силы, которые метят в историческую Россию. Поэтому надо иметь превосходство».
Что «наша партия поддерживает тот курс, который Вы взяли, на построение сильной, независимой России, реализуем это вместе с Правительством, вместе с коллегами в Государственной Думе».
И что «молодые люди в стране видят, что возможности для самореализации есть, и надо дать ощущение, чтобы люди, которые уехали из нашей страны, позавидовали, пусть светлой завистью, но позавидовали тем, кто остался».
Уже после этого массового «сеанса саморазоблачения» Леонид Слуцкий выступил с небывалой храбрости предложением — поскольку сейчас «решается судьба страны, судьба Русского мира, судьба будущего наших детей», надо всем политическим силам «встать плечом к плечу» и забыть о своих разногласиях на время спецоперации.
Мол, в спецоперации и так принимают участие члены «Единой России», КПРФ, «Справедливой России — За правду» и «Новых людей», и «пока не завершена СВО — может быть только одна для всех нас партия — партия победы».
То, что все пять думских партий ничем существенным друг от друга не отличаются, и что это «партии Путина в разных костюмах», было понятно еще во время предвыборной кампании.
Непонятно это было только тем, кто с маниакальным упрямством продолжал «умно» призывать голосовать за КПРФ, СР, ЛДПР и «Новых людей», как якобы альтернативу единороссам.
Кто так ничего и не понял, когда «умно» поддержанные коммунисты, «эсеры» и «новые люди» стали голосовать в унисон с единороссами в Госдуме, вместе с ними вносить карательные законы, а порой выступать даже с более людоедскими инициативами, чем «ЕР».
И кто так ничего и не понял, когда все эти пять оттенков политического серого дружно поддержали спецоперацию, соревнуясь лишь в степени ее поддержки.
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