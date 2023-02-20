Суд приговорил экс-участкового к 12 годам колонии по делу о покушении на продажу наркотиков

Сысертский районный суд Свердловской области приговорил экс-участкового Алексея Созонова к 12 годам колонии строго режима по делу о покушении на продажу наркотиков (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК). Об этом сообщают местные отделения прокуратуры и Следственного комитета.

Помимо лишения свободы экс-участковому также запретили 13 лет после освобождения занимать должности в правоохранительных органах.

По версии следствия, 34-летний Созонов 16 июля 2020 купил 1,1 кг неназванного вещества и спрятал, а его знакомый забрал наркотики из тайника и расфасовал на 231 сверток. Затем он разложил свертки по разным частям Екатеринбурга и пригорода.

«В дальнейшем на телефон осужденного от его соучастника поступали фото тайников, которые он фиксировал, а впоследствии размещал в сети Интернет информацию с предложением о приобретении наркотических средств», — говорится в сообщении прокуратуры.

Против знакомого Созонова также заведено уголовное дело, оно выделено в отдельное производство. Мужчин задержали в ноябре 2020 года.