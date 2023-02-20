Против военного врача возбудили уголовное дело за отказ участвовать в боевых действиях

Военный следственный отдел по Печенгскому гарнизону возбудил против военного врача Дениса Васильева уголовное дело о невыполнении приказа в период мобилизации (ч. 2.1 ст. 332 УК). Об этом сообщил глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

В 2022 году Васильев выпустился из военно-медицинской академии в звании лейтенанта медицинской службы. После получения специальности «врач общей практики» он проходил службу в одной из воинских частей Северного флота.

«Будучи курсантом, помогал военнослужащим лечиться от коронавируса, в том числе в красной зоне. За это он был награжден медалью Минобороны РФ "За борьбу с пандемией COVID-19"», — пишет Чиков.