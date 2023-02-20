Против военного врача возбудили уголовное дело за отказ участвовать в боевых действиях

Военный следственный отдел по Печенгскому гарнизону возбудил против военного врача Дениса Васильева уголовное дело о невыполнении приказа в период мобилизации (ч. 2.1 ст. 332 УК). Об этом сообщил глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.
В 2022 году Васильев выпустился из военно-медицинской академии в звании лейтенанта медицинской службы. После получения специальности «врач общей практики» он проходил службу в одной из воинских частей Северного флота.
«Будучи курсантом, помогал военнослужащим лечиться от коронавируса, в том числе в красной зоне. За это он был награжден медалью Минобороны РФ "За борьбу с пандемией COVID-19"», — пишет Чиков.
Фото: Павел Чиков
После распределения Васильев подал рапорт на увольнение. В сентябре его представили к досрочному увольнению из рядов ВС РФ, но не успели официально уволить из-за объявления мобилизации.
Руководство медицинской службы Северного флота предложило лейтенанту перевестись на «Землю Франца-Иосифа» в Северном Ледовитом океане, на что он согласился.
«Однако перед поступлением приказа на перевод, в часть поступил иной приказ — об убытии в зону боевых действий, исполнять который врач отказался по личным убеждениям», — отмечает Чиков.
Из-за отказа 20 января 2023 года против Васильева возбудили уголовное дело. Максимальное наказание по статье о невыполнении приказа предусматривает лишение свободы на срок до 3-х лет.
В октябре 2022 года военно-следственный отдел СКР одного из регионов впервые возбудил уголовное дело о неисполнении приказа в военное время против военнослужащего-контрактника.
Контрактник «не исполнил отданный в установленном порядке приказ об убытии в служебную командировку для участия в боевых действиях, тем самым, отказался от участия в боевых действиях», утверждает следствие.