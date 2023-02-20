Поводом для составления протокола о «дискредитации» на журналистку Юлию Старостину стало ее интервью с «Дождем»

На журналистку Юлию Старостину составили протокол о «дискредитации» армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП) за фразы, которые она произнесла винтервью с «Дождем». Об этом сообщает издание «Агентство», в распоряжении которого оказалась копия дела.

В частности, в нем девушка рассказала, что набила антивоенную татуировку, которая является для нее напоминанием, что «любовь и дружба сильнее войны». Эту фразу посчитали «дискредитирующей» российскую армию.

«Агентство» приводит еще несколько цитат, которые стали поводом для протокола: «Мне это нужно самой, потому что я очень тяжело переживаю войну», «У меня нет родственников на Украине, но я чувствую свою ответственность, которая состоит в том, что я не должна молчать, что-то делать, чтоб эта война закончилась», «У них нет ничего, кроме их дома. Россия все равно чужая страна», «Она всегда останется кровавой раной, даже если они вернутся домой, там будут стрелять».

О том, что на журналистку составили протокол, стало известно 7 февраля.

Юлия Старостина — бывшая сотрудница изданий «Проект» и The Bell — с апреля прошлого года организовывала помощь украинским беженцам, оказавшимся на территории России.

Каждый месяц она через соцсети собирала теплые вещи, детскую одежду, посуду, предметы гигиены, а затем отвозила их в пункты временного размещения в Тверской области.