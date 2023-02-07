На журналистку Юлию Старостину составили протокол о «дискредитации» армии. Она помогала украинским беженцам

На журналистку Юлию Старостину составили протокол о «дискредитации» российской армии (ч.1 ст. 20.3.3 КОАП). Карточка дела опубликована на сайте Тверского районного суда.
Сама Юлия рассказала «Новой газете Европа», что еще не знает, что стало поводом для возбуждения административного дела.
На сайте суда отмечается, что заседание по делу отложено до 28 февраля для истребования доказательств.
Юлия Старостина — бывшая сотрудница изданий «Проект» и The Bell — с апреля прошлого года организовывала помощь украинским беженцам, оказавшимся на территории России.
Каждый месяц она через соцсети собирала теплые вещи, детскую одежду, посуду, предметы гигиены, а затем отвозила их в пункты временного размещения в Тверской области.
Ранее сегодня Первомайский районный суд Краснодара оштрафовал адвоката Михаила Беньяша на 30 тысяч рублей по делу о «дискредитации» российской армии (ст. 20.3.3 КоАП).
Поводом для возбуждения дела стали его публикации в телеграм-канале, где использовалось слово «война».
«Там скриншоты со всего канала. Все посты, в которых есть «Нет войне» — 20 постов, вернее, 25. Но пять ещё чуть раньше [24 февраля] на канале были», — рассказал адвокат.