На журналистку Юлию Старостину составили протокол о «дискредитации» армии. Она помогала украинским беженцам

На журналистку Юлию Старостину составили протокол о «дискредитации» российской армии (ч.1 ст. 20.3.3 КОАП). Карточка дела опубликована на сайте Тверского районного суда.

Сама Юлия рассказала «Новой газете Европа», что еще не знает, что стало поводом для возбуждения административного дела.

На сайте суда отмечается, что заседание по делу отложено до 28 февраля для истребования доказательств.