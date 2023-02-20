Политик Андрей Пивоваров нашелся в ИК-7 Карелии в ПКТ. Близкие искали его более 30 дней

Политика Андрея Пивоварова, приговоренного к четырем годам колонии по делу о руководстве «нежелательной» организацией, этапировали в исправительную колонию №7 в городе Сегежа в Карелии и сразу отправили в помещение камерного типа (ПКТ) до конца апреля. Об этом «Новой газете Европа» сообщила экс-глава избирательного штаба Пивоварова Татьяна Усманова.
Фото: телеграм-канал «Команда Пивоварова»
Она рассказала, что 24 января, когда Пивоваров оказался в колонии в Сегеже, сотрудники исправительного учреждения «выписали ему несколько нарушений», провели комиссию и поместили в ПКТ до 30 апреля. Какие именно нарушения вменили политику — неизвестно.
«Андрея Пивоварова продолжают держать в полной изоляции. Он находится в заключении почти два года. За это время у него было всего одно свидание с матерью на полтора часа и несколько звонков. Мы все ждали, что с момента перевода в колонию жизнь станет чуть легче, однако нет.
Сначала Андрея спрятали от всех на 30 дней, не говоря родственникам, где он, а потом отправили в ПКТ, где запрещены звонки и свидания.
Заключенные там, как и в СИЗО, сидят по камерам без возможности свободно перемещаться по территории», — сказала Татьяна Усманова «Новой газете Европа».
Ранее матери Андрея Пивоварова удалось дозвониться до медицинской части ИК-7 в Сегеже. В телефонном разговоре сотрудники ФСИН признали, что политик находится там. Адвокат смогла попасть к нему на короткое свидание. До этого более 30 дней родственники и близкие Пивоварова не могли его найти.
В ноябре 2022 года Краснодарский краевой суд оставил приговор Пивоварову, вынесенный в июле, без изменений. Следствие утверждало, что политик в августе 2020 года разместил в открытом доступе «сведения агитационного характера» в поддержку «нежелательной» организации — около 30 постов в фейсбуке.
В последнем слове в ходе апелляции Пивоваров заявил, что не согласен не только с приговором, но и с самим существованием статьи об осуществлении деятельности «нежелательной» организации (284.1 УК). Он отметил, что статья была создана властями специально для борьбы с «Открытой Россией».
Экс-главу «Открытой России» задержали в аэропорту Петербурга 31 мая 2021 после того, как он прошел регистрацию на рейс в Варшаву, куда он собирался на отдых. После задержания его отправили в Краснодар и поместили в СИЗО.
В ИК-7 в Сегеже отбывает наказание антифашист и фигурант дела «Сети» Юлиан Бояршинов. В 2016 году политический активист Ильдар Дадин заявил о пытках в сегежской колонии и рассказал, что «каждый приехавший туда проходил через пытки — подвешивание, избиение и опускание головой в унитаз». После этого против руководства колонии были возбуждены уголовные дела. В 2019 году экс-главу ИК-7 Сергея Коссиева приговорили к двум с половиной годам лишения свободы за превышение полномочий.