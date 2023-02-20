Политик Андрей Пивоваров нашелся в ИК-7 Карелии в ПКТ. Близкие искали его более 30 дней

Политика Андрея Пивоварова, приговоренного к четырем годам колонии по делу о руководстве «нежелательной» организацией, этапировали в исправительную колонию №7 в городе Сегежа в Карелии и сразу отправили в помещение камерного типа (ПКТ) до конца апреля. Об этом «Новой газете Европа» сообщила экс-глава избирательного штаба Пивоварова Татьяна Усманова.

Фото: телеграм-канал «Команда Пивоварова»

Она рассказала, что 24 января, когда Пивоваров оказался в колонии в Сегеже, сотрудники исправительного учреждения «выписали ему несколько нарушений», провели комиссию и поместили в ПКТ до 30 апреля. Какие именно нарушения вменили политику — неизвестно. «Андрея Пивоварова продолжают держать в полной изоляции. Он находится в заключении почти два года. За это время у него было всего одно свидание с матерью на полтора часа и несколько звонков. Мы все ждали, что с момента перевода в колонию жизнь станет чуть легче, однако нет.

Сначала Андрея спрятали от всех на 30 дней, не говоря родственникам, где он, а потом отправили в ПКТ, где запрещены звонки и свидания.

Заключенные там, как и в СИЗО, сидят по камерам без возможности свободно перемещаться по территории», — сказала Татьяна Усманова «Новой газете Европа». Ранее матери Андрея Пивоварова удалось дозвониться до медицинской части ИК-7 в Сегеже. В телефонном разговоре сотрудники ФСИН признали, что политик находится там. Адвокат смогла попасть к нему на короткое свидание. До этого более 30 дней родственники и близкие Пивоварова не могли его найти.