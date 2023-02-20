Навальный сформулировал свою политическую платформу. Он призвал вернуться к границам Украины, определенным в 1991 году

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный опубликовал принципы своей политической платформы под названием «15 пунктов гражданина России, желающего блага своей стране». Текст опубликован на сайте политика.
«Президент Путин развязал несправедливую агрессивную войну против Украины под нелепыми предлогами. Он отчаянно пытается придать этой войне статус "народной", стремясь сделать своими сообщниками всех граждан России, однако его попытки терпят крах. Добровольцев для этой войны почти нет, поэтому путинская армия опирается на заключенных и принудительно мобилизованных. Реальные причины войны — политические и экономические проблемы внутри России, стремление Путина удержать власть любой ценой, а также его одержимость своим историческим наследием. Он хочет войти в историю как "царь-завоеватель" и "собиратель земель"», — говорится в первых двух пунктах Навального.
Политик, в частности, призвал вернуться к границам Украины, определенным в 1991 году и признанным Россией.
«Эти границы Россия должна признавать и сейчас. Тут нечего обсуждать. Почти все границы в мире случайны и вызывают чье-то недовольство.
Но воевать за их изменение в XXI веке нельзя. Иначе мир погрузится в хаос»,
— заявил Навальный.
Он также считает, что необходимо дать возможность Украине развиваться так, как желает ее народ, прекратить агрессию и вывести все российские войска с территории чужой страны. Кроме того, Навальный предлагает совместно с Украиной, США, Евросоюзом и Великобританией искать приемлемые пути компенсации ущерба, нанесенного Украине.
«Россия — огромная страна с сокращающимся населением и вымирающей провинцией. Имперскость и тяга к захвату территорий — самый вредный и губительный путь. Российская власть вновь своими руками уничтожает наше будущее ради того, чтобы страна выглядела больше на карте. Но Россия и так большая. Наша задача — сберегать народ и развивать то, чего у нас в избытке» — говорится в программе Навального.
17 января 2021 года, Навальный возвращался в Россию из Берлина, где он проходил реабилитацию после отравления «Новичком». Незадолго до посадки рейс развернулся и взял курс на аэропорт Шереметьево вместо Внуково. При прохождении пограничного контроля оппозиционера задержали, а затем отправили в СИЗО. Сегодня Навальный находится в колонии во Владимирской области. Его осудили на 9 лет по делу о «мошенничестве» и на 3,5 года по делу «Ив Роше».