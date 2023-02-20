Навальный сформулировал свою политическую платформу. Он призвал вернуться к границам Украины, определенным в 1991 году

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный опубликовал принципы своей политической платформы под названием «15 пунктов гражданина России, желающего блага своей стране». Текст опубликован на сайте политика.

«Президент Путин развязал несправедливую агрессивную войну против Украины под нелепыми предлогами. Он отчаянно пытается придать этой войне статус "народной", стремясь сделать своими сообщниками всех граждан России, однако его попытки терпят крах. Добровольцев для этой войны почти нет, поэтому путинская армия опирается на заключенных и принудительно мобилизованных. Реальные причины войны — политические и экономические проблемы внутри России, стремление Путина удержать власть любой ценой, а также его одержимость своим историческим наследием. Он хочет войти в историю как "царь-завоеватель" и "собиратель земель"», — говорится в первых двух пунктах Навального.

Политик, в частности, призвал вернуться к границам Украины, определенным в 1991 году и признанным Россией.

«Эти границы Россия должна признавать и сейчас. Тут нечего обсуждать. Почти все границы в мире случайны и вызывают чье-то недовольство.