Meta начнет тестировать функцию платной верификации в фейсбуке и инстаграме

Корпорация Meta начнет тестировать функцию платной верификации в принадлежащих ей соцсетях – фейсбуке и инстаграме. Об этом сообщает The Verge со ссылкой на заявление главы Meta Марка Цукерберга.

«На этой неделе мы начинаем внедрять Meta Verified — услугу по подписке, которая позволяет подтвердить подлинность аккаунта с помощью государственного удостоверения личности, получить синий значок, дополнительную защиту от выдающих себя за вас аккаунтов и прямой доступ к службе поддержки», — говорится в заявлении.

В фейсбуке синяя галочка будет стоить $11,99 в месяц, в инстаграме — $14,99. По словам Цукерберга, люди со значком верификации получат повышенную видимость на платформах, приоритетную поддержку клиентов и «многое другое». Воспользоваться услугой смогут только совершеннолетние юезры.