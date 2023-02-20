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Meta начнет тестировать функцию платной верификации в фейсбуке и инстаграме

Корпорация Meta начнет тестировать функцию платной верификации в принадлежащих ей соцсетях – фейсбуке и инстаграме. Об этом сообщает The Verge со ссылкой на заявление главы Meta Марка Цукерберга.

«На этой неделе мы начинаем внедрять Meta Verified — услугу по подписке, которая позволяет подтвердить подлинность аккаунта с помощью государственного удостоверения личности, получить синий значок, дополнительную защиту от выдающих себя за вас аккаунтов и прямой доступ к службе поддержки», — говорится в заявлении.

В фейсбуке синяя галочка будет стоить $11,99 в месяц, в инстаграме — $14,99. По словам Цукерберга, люди со значком верификации получат повышенную видимость на платформах, приоритетную поддержку клиентов и «многое другое». Воспользоваться услугой смогут только совершеннолетние юезры.

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Ранее аналогичную функцию внедрил твиттер. В ноябре прошлого года в последней версии приложения появилась возможность поставить синюю галочку возле своего имени за $7,99 в месяц. Функцией начали пользоваться фейковые аккаунты, поэтому нововведение приостановили и перезапустили через месяц.

При этом, как отмечает The Verge, корпорация Meta серьезнее относится к верификации пользователей. Например, для получения галочки Meta все еще требует предоставить фото удостоверения личности.

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