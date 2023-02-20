Из петербургского РГИСИ уволили четырех преподавателей, которых анонимный телеграм-канал ранее назвал «оппозиционными выскочками»

Из петербургского РГИСИ уволили четырех преподавателей — Константина Учителя, Филиппа Вулаха, Анастасию Ким и Артема Арсеняна. Ранее анонимный телеграм-канал «Подковерка» назвал их «оппозиционными выскочками». Об этом сообщает «Бумага».

Константин Учитель рассказал изданию, что после публикации в анонимном телеграм-канале ему предложили уволиться по собственному желанию. В ней опубликовали скриншот поста Учителя о разрушенном доме в Днепре.

«Меня очень удивило, что это личное и эмоциональное высказывание вызвало такую реакцию.

Я пишу о том, что происходит с 24 февраля прошлого года, и пишу исключительно о том, что касается моей семьи и моих друзей. Я вырос в Украине и там находятся мои родственники», — сообщил «Бумаге» Константин Учитель.

По его мнению, инициатива увольнения исходила не от руководства вуза, а «из Москвы». В итоге профессор подписал заявление об увольнении по соглашению сторон, так как не смог согласиться на прекращение трудовых отношений «по собственному желанию».

Также в этом посте «Подковерка» назвала бывших сотрудников РГИСИ Филиппа Вулаха, Анастасию Ким и Артема Арсеняна «отборными комсомольцами», которые «вливают в младые умы тонны дерьма». «Бумага» сообщает со ссылкой на представителей института, что Ким и Вулах были уволены по собственному желанию, а Арсенян — из-за истечения срока действия трудового договора.

Издание отмечает, что Вулах, Ким и Арсенян уехали из России во Францию и Израиль после начала полномасштабного вторжения в Украину, но продолжали преподавать дистанционно.