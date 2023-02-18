«He is a fucking молодец»

На берлинском кинофестивале состоялась премьера Superpower — документального фильма голливудского актера Шона Пенна, который поехал в Украину снимать портрет Владимира Зеленского, но случайно застал начало войны. Само название фильма — простор для толкований; английское Superpower можно перевести и как «Суперсила» (украинского народа, президента Зеленского), и как «Сверхдержава» (то, с чем Украине пришлось столкнуться на поле боя, и то, чем Украина становится теперь). Накануне премьеры Пенн неожиданно пришел на церемонию открытия фестиваля, где сообщил журналистам, что прилетел прямо из Киева. В украинской столице он показал «Суперсилу» Зеленскому. Пенну было важно услышать мнение главного героя, прежде чем везти картину в Берлин. Сам же Зеленский выступил на открытии Берлинале по видеосвязи с речью о том, что во время тотальной войны кинематограф и в целом искусство не могут оставаться безразличными. Они должны стать силой, которая будет вдохновлять людей, желающих изменить мир.

Владимир Зеленский выступает на открытии Берлинале по видеосвязи. Фото: Gerald Matzka / Getty Images

Для Пенна такой силой стал сам Зеленский. Изначально он и его коллега Аарон Кауфман задумали снять документальный фильм о Зеленском как об интересном персонаже, прошедшим путь от комика до президента. «Он интересный чувак», — говорит об украинском президенте один из продюсеров, заливисто хохоча. Политический скандал, в ходе которого Зеленский оказался втянут во внутреннюю политику США, пробудил интерес Голливуда к Украине и ее свежеизбранному президенту. В начале фильма Пенн признается, что до приезда в Киев, во-первых, почти ничего не знал о стране и обстановке в ней, во-вторых, воспринимал Зеленского как селебрити, который решил стать еще большей звездой, и поэтому пошел в политику.

Режиссеру было интересно показать, где закончился ТВ-президент и начался настоящий. Кончилось тем, что Пенн сидит в окопе под Северодонецком в 150 метрах от российских позиций.

В свой первый приезд в ноябре 2021-го Пенн не смог встретиться с Зеленским, и вернулся в Украину за пару дней до полномасштабного вторжения России.



Съемочная группа застает 24 февраля. Происходящее, кажется, так сильно потрясло и вместе с тем вдохновило актера, что он решил основательно разобраться в Украине и показать ее Западу. В искренности его попыток сложно сомневаться: к середине фильма Пенн выглядит не просто потрясенным, а изрядно потрепанным войной и попытками привлечь внимание американского эстеблишмента к ней. Эгоцентричности Шону не занимать — в какой-то момент лицо актера появляется буквально в каждом кадре, вымещая хронику (хотя огромный массив работы проделала украинская команда фильма).

Шон Пенн на пресс-конференции, посвященной фильму Superpower. Фото: Stephane Cardinale — Corbis/Corbis via Getty Images

В итоге Пенн трижды возвращается в Украину; он встречается с политиками — как украинскими, так и западными.

В общем-то, один из главных лейтмотивов фильма, помимо эволюции Зеленского как лидера, — это поверхностное внимание к войне со стороны властей США и отказ поставлять оружие в том объеме, в котором его запрашивает Украина.

Для западного зрителя Пенн подготовил краткую историю современной Украины — от подписания в 1994-м Будапештского меморандума о ядерном разоружении и Майдана до предвыборной гонки 2019 года и переговоров Зеленского и Путина о Донбассе и Крыме.



Пенн много говорит с активистами Майдана, приходит на поминальную службу по погибшему протестующему и берет интервью у его вдовы. И, конечно, зрителю, погруженному в конфликт, намного интереснее слушать его героев: активистов, журналистов, медийщиков, профессиональных военных и добровольцев, простых украинцев и украинок. Российские голоса в фильме тоже есть. Точнее, один. В части про аннексию Крыма, снятой еще до начала войны, Пенн неожиданно общается с экс-депутатом Госдумы РФ и украинским гражданином Ильей Пономаревым. В коротком интервью Пономарев пространно размышляет о том, что аннексия Крыма не была актом империализма. Теперь экс-депутат старательно создает себе иной образ — с начала войны он поддерживает террор против режима Путина и собирает скандальные Съезды народных депутатов. Пенн показывает не только восхищенных стойкостью президента людей. Одна из спикерок, связанная с украинским оборонным сектором, говорит, что Зеленский всегда принадлежал России — он строил там карьеру, зарабатывал деньги и с началом президентского срока надеялся на принятие и понимание со стороны российской власти. Но этого не произошло.

Фото: Sebastian Reuter / Getty Images

Другой военный признается, что в начале войны думал, что у Зеленского «не хватит яиц» вести войну, но спустя полгода он поменял свое мнение.