ISW: ВС РФ, вероятно, не хватает резервов для наступления в Луганской области

Российской армии, вероятно, не хватает свободных резервов, чтобы резко увеличить масштабы или интенсивность наступления этой зимой. Об этом говорится в новой сводке американского Института изучения войны (ISW). «Российские силы почти наверняка имеют в резерве несколько переформированных механизированных частей, но ввод этих ограниченных резервов на передовую в Луганской области

вряд ли радикально изменит ход наступления», — сказано в отчете.

По данным аналитиков, сухопутные войска Вооруженных сил РФ, как правило, развертываются и ведут боевые действия в составе обычных доктринальных формирований и частей, а не в составе батальонных тактических групп или других специальных структур, как происходит сейчас. Кроме того, эксперты установили отсутствие нескольких критически важных танковых частей — это свидетельствует о необходимости замены ранее утраченной техники. Потери российских танков «составили эквивалент примерно 16 танковых полков», что, вероятно, препятствует способности России быстро восстанавливать свои танковые части, отмечает ISW со ссылкой на оценки нидерландских и британских исследователей. Как сообщает ISW, ВС РФ направили подавляющее большинство обычных подразделений Западного военного округа (ЗВО) в Луганскую область. Однако, по оценкам аналитиков, российской армии не хватает времени для обучения мобилизованных и оборудования, необходимого для экипировки новых подразделений. В связи с этим, 3-я и 144-я мотострелковые дивизии, наступавшие на Луганском направлении, с начала наступления добились «относительно небольших» успехов.

Читайте также Проводники Как железная дорога всю Украину на себе вывезла