Проводники

Шум ночных поездов означает, что «туда» непрерывным потоком идет оружие, боеприпасы и подкрепления. «Оттуда» едут те, кому нужны отдых и лечение. Перестук колес звучит как бьющийся пульс живой страны. Пульс очень частый, как и положено бойцу, сражающемуся изо всех сил.

Мой дом стоит недалеко от одной из станций Одесской железки. Раньше такое соседство раздражало. Перестук колес, свист и гудки, скороговорка объявлений из ночи в ночь мешали спать. С началом войны всё изменилось. Теперь эти звуки служат замечательным снотворным. То, что еще год назад злило, сегодня вселяет уверенность в завтрашнем дне.

Мгновенно возникшие блокпосты и перебои с топливом на заправках замедлили скорость движения по автодорогам до улиточно-черепашьего. И только железка оставалась сравнительно надежным способом решить задачу, в которой нужно попасть из пункта А в пункт Б. Железная дорога воссоединяла семьи, возвращая домой тех, кого первые тревоги застали в других городах и странах. Успокаивала паникеров, понимавших, что раз железка работает, значит, никакого развала государства нет и в помине. Везла в эвакуацию тех, кто искал спасения от залпов «Градов», «Ураганов» и «Смерчей», ударов «Искандеров» и «Калибров», оглушительного рева вражеских самолетов и бьющего по нервам непрерывного воя воздушных тревог.

Эвакуация… Слово из рассказов стариков с трудом возвращалось в обиход. Нужно было заставлять себя его произносить. Оно вызывало страх. Звучало как приговор. «И назначить наказание в виде эвакуации…» — как-то так. Нормальным и даже обыденным его сделала именно железная дорога. Эвакуационные поезда упорядочили процесс, превратив временный переезд в тыл или за границу во что-то вроде приключения. Не самого удобного, зато, несмотря на адреналин, относительно безопасного. Для миллионов украинцев железная дорога стала дорогой жизни. Разумеется, с проводниками. Куда же без них?

Десятилетиями у украинских проводников складывался образ человека-анекдота. Многие из них охотно принимали роль веселых мудрецов из народа. Шумных, немного суетливых, ворчливых, попеременно сыплющих шутками и афоризмами. Верка Сердючка родилась и обрела популярность на богатой почве.

С началом войны проводники украинских поездов не отказались от фирменного стиля. Но они, не сговариваясь, дополнили его участием, пониманием, мягкостью и теплом, превратившись в настоящих ангелов-хранителей эвакуационных поездов. В переполненных вагонах проводникам приходилось организовывать приемлемые условия для жизни стариков, женщин и детей, из которых в те дни состоял основной пассажиропоток.

Проводники находили возможность обеспечить всех кипятком, регулировали посещение туалетов, распределяли лежачие места, устраивали детскую, где мамочки могли покормить детей, поменять им памперсы и даже помыть. Всё это — непрерывно улаживая множество мелких конфликтов и разнообразных личных проблем. Понятия не имею, как им это удалось, скольких нервов и часов недосыпа стоило.

Впрочем, разве только им? Слова про нервы и недосып относятся практически к каждому сотруднику «Української залізниці». До войны мало кто считал профессию железнодорожника героической. Даже сейчас, пытаясь представить себе машиниста, составителя поездов или дежурного по станции, я не могу привязать эти образы к войне. Для меня железнодорожники — сугубо мирные люди. Но 24 февраля они были вынуждены уйти на войну. Всей «Укрзалізницею».

Они решают бесконечно обновляющуюся головоломку под названием «Изменения в расписании». Возят опасное. Ремонтируют взорванное, разбомбленное и обстрелянное. Работают на пределе возможностей техники. И непрерывно рискуют жизнью. Их поезда, дороги, мосты и станции часто становятся целями для вражеских ракет. Им приходится держать в уме возможность диверсии. И нести на себе огромный груз ответственности. Ведь если они не справятся… Но они справляются.